Curioso intervento quello effettuato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino nel pomeriggio di oggi presso l'ex ospedale Maffucci a via Pennini ad Avellino. Infatti alcune persone di passaggio hanno notato sul balcone dell'ultimo piano dello stabile due capre ed un agnellino. La squadra intervenuta ha recuperato gli ovini e li ha consegnati al servizio veterinario dell'ospedale Moscati. Da capire come gli animali siano entrati nella struttura dismessa - nelle scorse settimane è stata ipotizzata la riapertura come Covid Residence - e chi sia il proprietario.

APPROFONDIMENTI LA SVOLTA Coronavirus, un uomo e una donnaprimi vaccinati al Moscati di... L'EPIDEMIA Covid ad Avellino, morto videomaker: D'Argenio stroncato dal...

© RIPRODUZIONE RISERVATA