Dal regalo di Natale alla promessa mancata. I nuovi 33 appartamenti di via Tedesco non saranno consegnati prima di febbraio.

Il dato, che sconfessa l'impegno assunto dal sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e rilanciato nei giorni scorsi dall'assessore ai Lavori pubblici, Antonio Genovese, emerge con impietosa evidenza dal tavolo tecnico sulle politiche abitative svoltosi ieri mattina presso il Comando della Polizia municipale. Gli operai dell'impresa «Cincotti», che avrebbe dovuto concludere le ultimissime lavorazioni prima del collaudo, sarebbero senza stipendio da 3 mesi. Circostanza questa, nota anche all'ente, che sarebbe pronto ad esercitare i poteri sostitutivi ed a pagare autonomamente le maestranze.

Fatto sta che i lavori sono fermi, gli allacci pure, e le pre-assegnazioni, disposte in primavera dall'ex commissario straordinario, Giuseppe Priolo, non si trasformeranno in assegnazioni effettive per la fatidica vigilia di Natale. E nemmeno per capodanno. La circostanza, confermata al tavolo anche dall'assessore alle Politiche abitative, Marianna Mazza, ha scatenato gli strali dell'opposizione e alimentato la delusione degli inquilini.

Mazza, che intende fare il punto con il sindaco per venirne definitivamente a capo, la mette così: «Ci è stato riferito di ritardi sui lavori dovuti al fatto che le imprese non sono pagate da mesi. Mi è stato chiesto di portare al prossimo tavolo avere un crono-programma preciso, che serva anche a fare definitivamente luce. È mia intenzione farlo, ma ora voglio capire bene tutti i termini della partita e qual è la volontà del sindaco».

Saggiamente, Mazza non si avventura a fornire nuove date agli esausti inquilini. Già nelle scorse settimane, i residenti avevano filmato con gli smartphone le condizioni di assoluta fatiscenza di quei logori prefabbricati, tra muffe, umidità e degrado. Avevano accusato a viso aperto il sindaco Festa. Ma per la consegna delle nuove case, a due passi dalle vecchie, mancano gli allacci (luce, gas e fognature) e le rifiniture sulle scalinate. Niente collaudo.

Dino Preziosi, capogruppo di «La Svolta», non usa giri di parole «Il sindaco Festa - ricorda - aveva detto che gli alloggi sarebbero stati pronte per Natale. Invece non lo saranno neanche per l'anno nuovo, perché c'è ancora molto da fare». E l'affondo è automatico: «Siamo di fronte alla politica degli annunci. Ora chiediamo che i tecnici, i responsabili di procedimento e il dirigente di quel settore, ci diano tempi certi, e per iscritto, sulla consegna delle case. Si assumano le responsabilità di quello che scrivono, perché le persone non possono più essere prese in giro. Se poi - conclude - questi annunciano servono a fini elettorali, a noi non interessa».

Non manca nemmeno un attacco sugli sgomberi, partiti dopo 4 anni di promesse mancate per due sole settimane e poi fermatisi di nuovo a tempo indeterminato: «Hanno sollevato solo un inutile polverone». Presenti al tavolo, pure i rappresentanti sindacali del comparto degli alloggi hanno riportato la forte delusione degli inquilini. Numerose le telefonate ricevute da famiglie in cui non mancano minori, anziani e disabili.

Valentina Villani, responsabile per il comparto della Uil, evidenzia: «La gente aveva creduto alla promessa di ricevere gli alloggi entro Natale. È il momento di chiudere la stagione degli annunci e di aprire quella della concretezza». Per quanto riguarda l'ultimazione dei lavori, poi, ricorda: «La Feneal Uil aveva già fatto già al Comune per il pagamento diretto degli operai. L'ente sapeva e non si è coordinato a dovere».

Slittata la consegna degli alloggi di via Tedesco, è ovvio che se ne parlerà per l'anno prossimo, verosimilmente in primavera, anche per gli altri che da anni, ormai, vengono ritenuti in consegna, a partire da quelli di via Luigi Imbimbo. Il settore delle politiche abitative, a Piazza del Popolo, si conferma una polveriera.

