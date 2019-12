Maxisequestro per circa 600mila euro a un’azienda casearia dell’Alta Irpinia. Il blitz dei carabinieri della Stazione Forestale di Lacedonia, con i colleghi di Volturara Irpina, ha interessato un’impresa di Calitri. Denunciato l’imprenditore ritenuto responsabile di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari e gestione illecita di rifiuti.





Dal controllo sono emerse, secondo i militari, criticità sotto il profilo igienico-sanitario ed è stato evidenziato l'illecito smaltimento dei reflui derivanti sia dalla lavorazione dei prodotti lattiero-caseari sia dall'allevamento bovino ed equino della stessa azienda. Non solo. Una ottantina di caciocavalli sono risultati privi della prevista autorizzazione sanitaria. L'accesso ispettivo ha permesso inoltre di constatare interventi di modifica e manomissione della naturale morfologia del terreno così da invadere l'alveo sottostante. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro il capannone (con il rispettivo allevamento di bovini e di cavalli), le due vasche adibite a concimaia per lo stoccaggio dei reflui liquidi provenienti dall'allevamento, il capannone adibito a caseificio, una vasca di raccolta dei reflui, il capannone dove erano conservati i formaggi. Circa 600mila euro il valore dei beni sequestrati. Elevate sanzioni per 11mila euro.