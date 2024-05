Reflui della depurazione industriale tracimano dalle vasche di accumulo e invadono tutto il piazzale e gli spazi adiacenti all'impianto dell'area di Flumeri. Intanto, dopo il colloquio di ieri mattina tra una delegazione di lavoratori e il suo capo di Gabinetto, il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, convoca un tavolo di concertazione, per il 4 giugno, sulla vertenza Asidep.



Novità sulla vicenda che riguarda i 53 dipendenti della partecipata dell'Asi, il futuro dell'asset e dei servizi alle imprese produttive in Irpinia, oltre la salvaguardia dell'ambiente sul territorio. Da un lato, la ripresa di un dialogo interistituzionale per provare a sottoscrivere un accordo per cassa integrazione e garanzie sui livelli occupazionali. Dall'altro, l'aggravarsi della situazione del rischio inquinamento.

Lo sversamento in corso, già denunciato da “Il Mattino” nell'edizione dello scorso 20 maggio su segnalazione degli addetti della struttura, è stato alimentato dalla pioggia e peggiora sempre più le condizioni igieniche della struttura. Oltre a rendere sempre più concreto il pericolo di una dispersione dei liquami anche dei corsi d'acqua della zona, dopo aver già probabilmente intaccato la matrice ambientale del suolo.



Il responsabile dell'impianto ha inviato una nota all'Asidep, denunciando la criticità e illustrando il problema. In sintesi è stata descritta l'ostruzione della griglia sulla tubazione di ingresso reflui dal materiale trasportato dall'eccessiva portata, registrata dopo i temporali e soprattutto l'allacciamento del collettore fognario. Questa fuoriuscita - viene spiegato - ha reso impraticabile gran parte del passaggio sul piazzale. La disostruzione della griglia è stata effettuata per consentire il corretto passaggio dei reflui verso il trattamento ma la rimozione dei residui maleodoranti sul terreno necessita dell'intervento di una ditta di espurgo.



A tutto ciò si aggiunge la mancanza dei reagenti per la disinfezione e la controanalisi dei valori dei reflui depurati prima del rilascio. Operazioni che, anche se il personale non fosse stato in sciopero per la richiesta degli stipendi arretrati, non si sarebbero potute effettuare. Insomma, la situazione sembra aggravarsi, mentre su altri impianti proseguono i controlli a campione dell'Arpac. Ieri è stata la volta dell'impianto di San Mango sul Calore. Dopo che verifiche e accertamenti nei giorni scorsi hanno riguardato, tra gli altri, quelli di Lioni e Calaggio-Lacedonia.

Ma in questo quadro ciò che davvero appare incomprensibile è l'inerzia dei sindaci sui cui territori comunali sono situati gli impianti di depurazione e che, quindi, sono a rischio inquinamento. Da parte loro, le maestranze dell'Asidep si aspettavano una presa di posizione, un intervento per cercare di rimettere la questione sui binari giusti. Essendo loro la prima autorità sanitaria locale nei rispettivi Comuni e, parallelamente, membri del Consiglio generale dell'Asi. Così, però, fino a questo momento non è stato e, dopo varie sollecitazioni da parte dei sindacati provinciali e regionali per la convocazione di un incontro sulla vertenza a Palazzo Santa Lucia, l'invito ad un nuovo tavolo di trattative per trovare un accordo tra dipendenti Asidep e vertici Asi è arrivato dal nuovo prefetto Riflesso. L'appuntamento è fissato per giovedì prossimo alle 11 a Palazzo di Governo.



Convocati il vice presidente della giunta regionale, nonché assessore all'Ambiente, Fulvio Bonavitacola, e i colleghi dell'esecutivo De Luca delegati a Lavoro e Attività Produttive, Antonio Marchiello, e Formazione Professionale, Armida Filippelli; i presidenti di Provincia, Rizieri Buonopane, Confindustria Avellino, Emilio De Vizia, e Asi, Pasquale Pisano; oltre al liquidatore dell'Asidep, Giuseppe Dino Covino, ai curatori fallimentari e ai segretari di Fiom, Giuseppe Morsa, Fismic, Giuseppe Zaolino, UilM, Gaetano Altieri, e UglM, Ettore Iacovacci. L'obiettivo è raggiungere un'intesa sul pagamento delle mensilità arretrate ma, soprattutto, sull'attivazione della cassa integrazione straordinaria e il riassorbimento successivo dei dipendenti con il nuovo gestore. Se non si troverà un accordo i 53 lavoratori della depurazione andranno verso il licenziamento senza il paracadute degli ammortizzatori sociali.