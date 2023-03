Catanzaro attacco a mitraglia, la cautela di Rastelli

Pericolo Catanzaro: l’attacco a mitraglia impone cautela. Ultimo allenamento prima della trasferta. Dopo tre giorni passati a guardare i compagni per non appesantire i loro muscoli, Marcello Trotta e Federico Casarini sono rientrati in gruppo. Una buona notizia per l’allenatore di Pompei anche se non basta per dissolvere i dubbi sul loro impiego dal primo minuto al Ceravolo.



