Due micro cellulari sono stati trovati dagli agenti della Polizia Penitenziaria in un pacco di merendine spedito a un detenuto del carcere di Avellino. Lo rende noto l'Unione dei Sindacati di Polizia Penitenziaria (Uspp). Il ritrovamento, frutto di un'attività di intelligence, da parte dagli addetti al casellario dell'istituto. Qualche mese fa è stata istituita una fattispecie di reato autonoma in caso di introduzione di telefonini in carcere.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Napoli, nasce il comitato MeCcontro l’incuria e... LA SCOPERTA Ischia, arriva la droga per le feste:era nella cuccia del cane, un... L'OPERAZIONE Ercolano, blitz anti-droga: i carabinieri arrestano 2 persone

«Continuano - commenta il presidente di Uspp Giuseppe Moretti - a susseguirsi le attività di rinvenimento di cellulari all'interno delle carceri con stratagemmi sempre più raffinati come nel caso di Avellino. Ciononostante vengono comunque individuati: il nostro plauso va alla polizia penitenziaria di Avellino-Bellizzi».

Ultimo aggiornamento: 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA