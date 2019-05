CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 10 Maggio 2019, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 11:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La centralina di via Piave non è affidabile». E il caso dei controlli antismog arriva all'Arpac. A farsene carico è Dino Preziosi, candidato sindaco per La Svolta e Forza Italia, che nei prossimi giorni, incontrerà il commissario straordinario dell'agenzia per la protezione ambientale, Stefano Sorvino. «È una vergogna - dichiara l'ex consigliere comunale - In questa apparecchiatura risulta un livello di polveri sottili 26 volte superiore rispetto a un'altra situata a 300 metri di distanza. Se il Pm10 è volatile, non si capisce questa differenziazione. A causa dell'assenza di controlli e di un posizionamento sbagliato, perché la centralina è stata installata in prossimità di un incrocio, vicino a grandi condomini con caldaie centralizzate e in un'area di traffico dove spesso le macchine sono in seconda fila, i dati sono alterati e quasi certamente non corrispondono alla realtà. Adesso bisogna capire se c'è un problema di taratura e se i cittadini pagano per un servizio, che nei fatti, non risolve nulla, non riducendo neanche i rischi per la loro salute. La stranezza, inoltre, è che se si va sul sito dell'Arpac, tutti i punti di controllo risultano con valori accettabili, ad eccezione di questa centralina, su cui chiediamo quanto prima le dovute verifiche».