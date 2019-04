CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 3 Aprile 2019, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella giornata mondiale della consapevolezza sull'Autismo, l'abbraccio all'interno del Palazzo Vescovile (con la facciata illuminata di blu) tra il vescovo di Avellino, Arturo Aiello, e il giovane Bryan, ragazzo affetto dalla complessa patologia, racchiude il forte messaggio che fa leva sull'inclusione. Sì, perché, molto probabilmente, non bastano soltanto le necessarie terapie cliniche: occorre anche un costante e genuino approccio sociale. «E' importante manifestare la vicinanza alle famiglie - afferma Arturo Aiello -. Portare questa diversità da soli è una impresa. Per quanto riguarda l'inclusione, poi, vale per tutti gli ambiti. E' l'ambiente umano, però, che aiuta la crescita».Dal cuore battagliero per i diritti dei più deboli, Don Vitaliano Della Sala rimarca un aspetto: «Papa Francesco parla della cultura dello scarto e l'autismo è uno di questi campi, dove le persone vengono messe alla porta e appunto scartate. Ci vuole, quindi, non solo l'ala protettiva della Chiesa, ma anche quella della società. Dunque, la terapia soltanto non è sufficiente. Noi non siamo scienziati, ma possiamo essere medici di umanità con il cuore e dare, comunque, una mano». Si provano a stringere i tempi, intanto, sul futuro del Centro Per l'Autismo di Valle. Il Comune di Avellino ha chiesto all'Asl una proposta di progetto in merito alla gestione.