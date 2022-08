Avellino, centro storico, da mercoledì telecamere attive: attenti alle multe

Fine del periodo di prova. Entra definitivamente in funzione la Ztl del centro storico. E' la settimana in cui, dopo quasi tre mesi di pre-esercizio, le telecamere che presidiano i 7 varchi di accesso al cuore antico inizieranno implacabilmente a fare le multe.

Via le transenne e le pattuglie dei vigili. Si comincia ufficialmente alle 20 di dopodomani. Il Ministero, infatti, ha autorizzato l'attivazione del sistema per il 24 agosto. Ma già da oggi, di fatto, i vigili urbani cominceranno a riorganizzare il sistema di controllo e sorveglianza degli accessi. Finora, di fatto, sono stati loro, con la presenza fissa di 2-3 auto al giorno, a garantire una pedonalizzazione ordinata della città antica. Il presidio dei caschi bianchi - sottoposti ad un super lavoro negli ultimi 3 mesi e profondamente sottodimensionati - verrà progressivamente alleggerito.



Con il via libera all'utilizzo delle foto a scopo sanzionatorio, si fa definitivamente sul serio. Le telecamere immortaleranno tutte le targhe che oltrepassano le Ztl e, se il veicolo non sarà inserito nelle white list del Comando della Polizia municipale, saranno dolori: 83 euro di multa che, se pagati entro 5 giorni diventano 58. Proprio come accade da anni a Corso Vittorio Emanuele e a Piazza Duomo.

Tornando al centro storico, finora, di fatto, nessuna sanzione è stata elevata. Non solo dai varchi, impossibilitati a multare perché l'autorizzazione ministeriale parte tra 48 ore, ma nemmeno dagli uomini della municipale. Come avviene di norma nel pre-esercizio, infatti, i vigili urbani hanno tenuto un atteggiamento più elastico. Centinaia e centinaia gli esenti già registrati.



Nei primi mesi, dallo scorso 8 giugno in poi, sono stati registrati tutti i numeri di targa dei residenti, dei disabili (in questo caso il trasferimento dei dati è stato automatico rispetto a quelli già censiti per gli altri varchi della città), e di tutti gli aventi diritto. Per i ritardatari, ovviamente, c'è ancora tempo. L'attivazione delle Ztl potrebbe avere importanti ripercussioni positive anche sul tema caldo della sicurezza e della sorveglianza del centro storico.

Sia perché le 3 pattuglie che verranno a liberarsi (finora impegnate nel presidio di Piazza Libertà, via Luigi Amabile e Corso Umberto soprattutto) potranno essere destinate proprio al controllo della movida nei giorni più caldi, sia perché le telecamere consentiranno ai caschi bianchi, che le gestiranno attraverso la loro control room, di sapere in tempo reale chi entra e chi esce in auto dal centro storico. Magari tranquillizzando maggiormente l'ampia fetta di residenti che non hanno ancora digerito il nuovo corso. Ironia della sorte, il sistema entra a regime quando manca poco più di un mese alla scadenza del provvedimento, almeno per come era stata fissata inizialmente dall'amministrazione comunale nella delibera di giugno. Che succederà dopo il 30 settembre? Il sindaco Festa e la vice Nargi hanno più volte chiarito che l'obiettivo sarebbe stabilizzare tutto l'anno la chiusura del centro storico con i varchi elettronici. Il provvedimento è al vaglio, ma non è ancora stato deciso nulla.

«Il bilancio di questi tre mesi è ottimo. Finalmente - continua l'esponente di giunta con delega al Commercio e al Turismo -abbiamo vissuto un centro storico cosi come doveva essere da tempo. Io lo immagino un centro pedonalizzato sempre, come avviene in tutta Italia, ma dobbiamo far coincidere le diverse esigenze. Le valutazioni verranno fatte insieme al sindaco e alla polizia municipale ed ai tecnici esperti di mobilità».

Per Nargi si può fare: «Con l'apertura del tunnel e la messa in esercizio della Metro leggera, io immagino un centro storico quale prosecuzione del Corso».

L'ipotesi ventilata nelle scorse settimane, e che resta la più verosimile, è che la chiusura, dopo uno stop autunnale, verrà riproposta nel periodo natalizio. Ma se c'è un ampio fronte favorevole, non mancano - come dimostrano le recenti e vibranti proteste .- frange consistenti di residenti che osteggiano la pedonalizzazione.