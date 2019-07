CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 20 Luglio 2019, 14:00

Pronti i bandi per l'affidamento della Piscina comunale e del Palazzetto dello Sport. Il sindaco di Festa, annuncia l'imminente pubblicazione degli atti che dovranno riassegnare la gestione delle due importantissime strutture cittadine, nell'ambito di un'operazione, appena avviata, di valorizzazione del patrimonio comunale.Ieri mattina Festa ha impegnato gran parte del suo tempo in una ricognizione delle principali strutture inutilizzate. Nel pomeriggio, a margine della conferenza dei capigruppo, che ha calendarizzato i prossimi Consigli comunali (30 luglio e 5 agosto), il sindaco ha annunciato: «Nei prossimi giorni, pubblicheremo il bando per i relativi affidamenti di palazzetto e piscina comunale. È evidente aggiunge - che la grande questione legata al patrimonio merita la massima attenzione. Conosco già bene la condizione delle strutture e la loro destinazione. Ma questo tema sarà trattato a fondo già a partire dai prossimi giorni, perché vedo ancora troppe inutilizzate».