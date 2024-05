Cervinara, l'associazione Terramia e il film festival 2024

Il nuovo Festival intende diventare uno strumento di informazione, denuncia e coinvolgimento della comunità sui temi trattati, ma anche quello di promuovere un area interna come quella della Valle Caudina.

L'organizzazione è curata dall’Associazione Terramia di Cervinara (AV) nella figura del presidente Noè Mollica con la direzione artistica di Alfonso Bruno del Centro Studi Cinematografici. Il Festival in questa prima edizione ha ottenuto, grazie alla qualità dell'offerta, il patrocinio della seguenti istituzioni: Ministero della Cultura, Ministero dell’Ambiente, Regione Campania, Provincia di Avellino, Parco del Partenio, Parco del Taburno e del Centro Nazionale Libertas.

Il bando di presentazione dei cortometraggi si è chiuso il 31 Marzo 2024 con un risultato ben oltre le aspettative.Infatti sono stati presentati ben 611 cortometraggi a tema provenienti da tutte le nazioni del mondo.

Le opere sono state selezionate da una giuria di esperti coordinata da Federico Curci di Artis Film che ha scelto, in una prima fase, 70 cortometraggi e successivamente l'attenzione è stata focalizzata su 24 candidature finali di cui 12 sull’ambiente e 12 sulla disabilità.

La finalissima e la serata di premiazione, venerdi 21 giugno alle ore 19.00, avrà un palcoscenico prestigioso come quello del Teatro “San Vittorino” di Benevento, grazie alla sensibilità del Presidente Caterina Meglio e del Direttore Giuseppe Ilario del Conservatorio di Nicola Sala, in occasione della Festa Europea della Musica.

Sarà una kermesse nella quale parteciperanno ospiti di spicco del panorama cinematografico e non solo e durante la serata finale saranno premiati: il miglior corto sull’Ambiente, il miglior Corto sulla Disabilità, migliore attore protagonista, migliore attrice protagonista, premio come migliore musica originale “Conservatorio N. Sala”, premio come migliore fotografia “Angelo Marchese”, premio come migliore regia, premio come migliore sceneggiatura, inoltre la giuria giovani assegnerà l’omonimo premio.