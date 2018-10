Avellino, che batosta: lupi sconfitti per 4-1

Lunedì 15 Ottobre 2018, 00:29

Sul campo trappola dell’Aristide Paglialunga di Fregene l'Avellino di Archimede Graziani ha subito una dura lezione non solo nel risultato. Il 4 a 1 finale rispecchia l’andamento di una partita che i locali hanno interpretato dal primo all’ultimo minuto con il coltello tra i denti contro un avversario apparso spaesato e come un pugile suonato già dopo il secondo gol subito.Lo schieramento offensivo non ha sortito gli effetti sperati contro il 3-4-3 dell’Atletico incentrato sulla velocità di Nanni, Tortolano e Tornatore che hanno mandato spesso in tilt la retroguardia irpina. Dopo lo svantaggio iniziale sull’asse Sforzini–Tribuzzi l’Avellino ha reagito per la prima volta dopo sei minuti ma l’ex Latina ha trovato Macci bravo e tempestivo nella chiusura in corner. Nel giro di un minuto, tuttavia, lo stesso Tribuzzi si è vendicato trovando il gol del pari. Ma è solo un'illusione perché poi l'Atletico ha dilagato.A rendere ancora più amaro il ritorno in Irpinia è stata la lettura dei risultati con il Lanusei che adesso precede di un punto in classifica l’Avellino e il Trastevere.