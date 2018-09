CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Settembre 2018, 12:00

Sì alla condivisione del programma di governo, no all'azzeramento della giunta.Questa la linea di condotta espressa dal sindaco di Avellino, Vincenzo Ciampi, e ribadita dal M5s ieri sera, nel corso di un incontro top secret tra il sottosegretario Carlo Sibilia, il deputato Michele Gubitosa, gli assessori e il primo cittadino. «La giunta tuona Ciampi non si tocca». Eppure, l'apertura della crisi politica seguita al ritiro delle linee programmatiche in Consiglio comunale ha già scatenato il tormentone: rimpasto sì, rimpasto no. L'aut aut è stato espresso in modo inequivocabile dal Pd e dai «Popolari», pronti a scrivere insieme al sindaco i 10 punti per la città ma a due condizioni. Azzeramento dell'esecutivo e ritiro del ricorso al Tar per il riconteggio delle schede che hanno fruttato al centrosinistra il premio di maggioranza al primo turno.Ieri lunghi conciliaboli e incontri tra esponenti Pd, popolari e «Mai più». Per i due maggiori schieramenti dell'opposizione, parlano Ivo Capone e Modestino Verrengia. «Ciampi - spiega l'ex assessore democrat - ha aperto la crisi politica, e le cose non possono essere fatte a metà. Siamo disponibili a riscrivere insieme il programma, ma con una giunta che, ferme restando le prerogative del sindaco, non può essere un monocolore 5 Stelle. Noi non vogliamo posti. Ma Ciampi apra alla società civile e a capacità non marcate politicamente».«Il sindaco deve azzerare la giunta rilancia secco Verrengia - Nomini 9 assessori di alta professionalità, lontani da partiti o movimenti politici. Inoltre - avverte - se vuole realizzare il programma con noi, deve ritirare il ricorso al Tar che potrebbe farci cadere. Altrimenti non ci potrà essere dialogo».