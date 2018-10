CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 21 Ottobre 2018, 13:00

«La manifestazione di Roma, la vicinanza dei colleghi sindaci e del Movimento tutto, mi hanno ricaricato. Andremo avanti e non molleremo. Se qualcuno vuole mandarci a casa, lo faccia subito. Deve assumersi, però, la responsabilità di aver bloccato il cambiamento. Basta tenere la città sotto ostaggio per ambizioni o interessi».Il Circo Massimo rilancia l'azione amministrativa del sindaco di Avellino Vincenzo Ciampi, che proprio dalla capitale trova le motivazioni per rilanciare il suo mandato: «La vera difficoltà che registriamo è quella di far capire il mutamento o meglio ancora il futuro non ai cittadini, che guardano avanti, ma a chi siede in consiglio comunale. Mi rivolgo, quindi, a quelle forze che ancora credono in un avvenire per la città affinché abbandonino le vecchie logiche e non consentano di perdere un treno importante come quello del cambiamento. I consiglieri, che avranno il coraggio di sganciarsi dai diktat, dagli apparati e ci daranno una mano, saranno apprezzati dall'intera comunità che li vedrà come persone non attaccate alla poltrona, ma riconoscerà in loro la forza di voltare pagina».