Lunedì 11 Marzo 2019, 12:30

«Cinzia, svegliati». Prima di entrare nella cameretta della figlia, mamma Maria Michela De Biase ha ripetuto quell'esortazione per almeno tre volte. In una domenica mattina apparentemente tranquilla, riscaldata da un pallido sole e animata dal suono delle campane che si udivano per contrada San Rocco a Santa Lucia di Serino, la donna non immaginava nemmeno lontanamente che, dietro la porta di quella stanzetta, la sua Cinzia avesse chiuso da chissà quanto tempo gli occhi al mondo. La scoperta, drammatica e agghiacciante, mamma Maria l'ha fatta poco dopo quando si è decisa ad entrare nella stanza per svegliare quella figlia che alle 9,30 era ancora a letto. Nel toccare più volte il braccio di Cinzia, però, la mamma si è ritrovata a vivere un incubo. Nel giro di qualche secondo, al capezzale della ventenne si è catapultato pure papà Martino che ha disperatamente provato, a sua volta, a rianimare quella ragazza dalla folta capigliatura. La speranza di fare riaprire gli occhi a Cinzia, purtroppo, si è affievolita drammaticamente con il passare di quei pochi, interminabili e tremendi minuti che hanno separato la disperata telefonata al 118 dall'arrivo sul posto dei primi operatori di soccorso. La situazione, pure agli occhi di medici e infermieri, è apparsa immediatamente compromessa. Malgrado ciò i sanitari arrivati dalla Misericordia di Serino, dal vicino ospedale di Solofra e da quello di Avellino hanno provato per diversi minuti a strappare quella ventenne alla morte. Tra le grida di disperazione dei familiari e dei vicini, è toccato verso le 10 al medico del 118 abbassare lo sguardo in segno di resa e dare l'ordine di smorzare le sirene. Constatato il decesso, come da prassi, sono stati subito avvertiti i carabinieri della stazione di Serino diretti dal maresciallo Michele Liccardi.