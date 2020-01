Sospeso il mercato bisettimanale ad Avellino. Una decisione clamorosa da parte del sindaco Gianluca Festa. L'appuntamento del martedì e del sabato con le bancarelle davanti allo stadio del capoluogo irpino dura da decenni ed è quasi "sacro" per gli irpini. A spingere Festa ad adottare il provvedimento il fatto che molti ambulanti non versano la tassa per l'occupazione del suolo da cinque anni. Quasi il 100% è moroso. La scelta ha già scatenato polemiche e proteste in città e nel resto della provincia. © RIPRODUZIONE RISERVATA