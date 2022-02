Il racket colpisce a Solofra, negozio in fiamme: si indaga

In fiamme un negozio di Solofra. È accaduto nel corso della notte.

Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco per evitare che il fuoco si propagasse ad altri ambienti. Sono stati i residenti della zona ad allertare la sala operativa dei caschi rossi.

Nel giro di pochi minuti i pompieri sono piombati in via Misericordia. Due le squadre che hanno lavorato per oltre due ore. Danni agli arredi dell'esercizio commerciale. Al termine delle operazioni i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i locali. Intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra, guidati dal capitano Gianfranco Iannelli. Si cerca di stabilire se se l'incendio sia di natura dolosa o accidentale. Indagini in corso.