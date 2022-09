In giro per la città con un coltello a serramanico, bloccato 20enne

In giro per la città armato di coltello. Un ventenne è stato bloccato ad Avellino a bordo della sua auto. Il giovane è stato fermato di sera nel capoluogo irpino. Nel corso dei controlli estesi alla vettura, è stato rinvenuto un coltello a serramanico dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia.

Opportunamente interpellato, non ha fornito ai militari una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto. Il coltello è stato sottoposto a sequestro e il ventenne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.