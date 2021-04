Avellino, commercio allo stremo: «La zona arancione non basta, protestiamo»

Dopo tre settimane in zona rossa, e un anno di continue chiusure forzate, i commercianti sono allo stremo pronti a proteste simboliche per sensibilizzare la politica.

Il 6 aprile, in quello che potrebbe essere l'ultimo giorno di saracinesche abbassate (dal 7 infatti la Campania dovrebbe rientrare in zona arancione) i commercianti avellinesi accenderanno le insegne delle loro botteghe per gridare la loro esistenza. Un'iniziativa simbolica messa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati