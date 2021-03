Avellino, il Comune mette in vendita 10 milioni di beni

Il Comune di Avellino vende all'asta 10 milioni di beni. Il nuovo bando è stato pubblicato ieri, dal dirigente al ramo, Gaetano D'Agostino. Il pacchetto è corposo. Rispetto ai 35 milioni di strutture inseriti nel suo piano di alienazione, finora, l'amministrazione Festa ha venduto l'ex «Asilo Patria e Lavoro», per 485.000 euro. Non senza innescare una bufera anche giudiziaria con l'opposizione. Ora vuole incrementare gli introiti. Nell'avviso pubblico, l'ente comunica che «il prossimo 22 aprile, alle ore 09:30, presso la sede del Comune di Avellino sita in Piazza del Popolo, si procederà alla vendita per asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta» stabilito dagli uffici. Si parte. Il pezzo forte della vendita, ed anche il più discusso, riguarda i diritti edificatori sui 13.890 metri quadrati dell'area urbanistica Ni01, alle spalle di via Colombo. La zona è quella del mai realizzato Parco dell'Autostazione. Un complesso di aree di cessione per servizi, terziario e residenza che il Comune mette in vendita a 6,840 milioni di euro. Il secondo bene più costoso è l'ex asilo nido di via Palatucci, già ufficio manutenzione e archivio comunale, valutato dall'ente 870.000 euro. «Da trenta anni si legge nel bando di D'Agostino - non viene più utilizzata a scopi scolastici». «In questi ultimi anni dichiarata inagibile, versa in uno stato di degrado avanzato».

Non sarà facile trovare acquirenti. E poi le aree edificabili della Ni05, a Rione Mazzini. Suoli per 620.000 euro, pari a 1567 metri quadrati, in gran parte con destinazione residenziale, più un altro comparto per 320.000 euro. Il Comune mette in vendita, quindi, i suoi diritti edificatori a via Zoccolari, vicino al «Partenio-Lombardi», per 220.000 euro, e a Picarelli, per 196.500 euro. E non manca una piccola porzione dei diritti edificatori di Campo Genova, per 6.000 euro. L'altro edificio scolastico in vendita si trova a via Cesine. Per 104.000 euro, il Comune prova a liberarsi di una «struttura adibita, oltre 40 anni fa, a istituto scolastico, ma da tale data, non più utilizzata per tale scopo a causa di vetustà nonché per danni subiti a seguito del sisma del 1980».

E poi una trentina tra depositi e locali commerciali in gran parte situati a contrada Quattrograna Ovest, che fanno lievitare il conto complessivo a 10,3 milioni di euro. Le offerte dovranno pervenire in busta sigillata al Comune, entro le ore 13,00 del 20 aprile. «Come annunciato afferma l'assessore al Patrimonio - Stefano Luongo - questa amministrazione intende valorizzare i propri beni. E questo obiettivo passa attraverso diverse azioni. La prima è proprio la vendita dei beni a nostro avviso non più indispensabili, soprattutto per un ente in predissesto». Da molti anni a questa parte, i piani di alienazione del patrimonio comunale sono sistematicamente rimasti sulla carta. Difficilmente si riuscirà a incassare la cifra complessiva, e sarebbe già un risultato arrivare ad un importo a sei zeri. Lungo sottolinea: «Noi crediamo fortemente in questa strategia. I valori dei beni corrispondono all'attuale mercato e sono stati calcolati dagli uffici in riferimento ai parametri dell'Agenzia entrate. La differenza col passato è che, approvato il piano, stiamo compiendo le azioni conseguenti per vendere i beni». A breve è previsto un terzo step, che riguarda la vendita degli alloggi comunali agli inquilini che vorranno riscattarli, ed i cosiddetti relitti. Infine, Luongo assicura che «l'interlocuzione con la Guardia di Finanza per la vendita di Palazzo di Città resta in piedi e va avanti». Nell'opposizione, però, il capogruppo di «La Svolta», Dino Preziosi, è critico: «In alcuni casi, siamo di fronte ad una svendita del patrimonio comunale. Ad esempio dice i diritti edificatori della Ni01 erano stati già svalutati dal commissario Priolo, che lo aveva portati a 7,5 milioni. Questa amministrazione è arrivata a 6,8». Preziosi poi si sofferma sulla vendita dell'ex asilo di via Palatucci. «E' stata valutata 800.000 euro. sottolinea Nonostante sia in pessime condizioni. Fa specie, se si considera che l'ex «Asilo Patria e Lavoro», è stato messo in vendita a soli 480.000». Non a caso, proprio alla luce di queste valutazioni, la minoranza sta predisponendo un'integrazione dell'esposto in Procura già presentato sull'ex «Asilo Patria e Lavoro».

