Sabato 29 Settembre 2018, 12:00

Il Comune di Avellino è a un passo dal dissesto. I numeri del rendiconto della gestione dell'anno 2017 redatto dal commissario ad acta, Mario Tommasino, ora lo certificano ufficialmente. Ieri il bilancio consuntivo è stato depositato e pubblicato dal tecnico inviato dalla Prefettura dopo l'approvazione in sostituzione della giunta.Il disavanzo finale ammonta a 35,716 milioni di euro: quasi il doppio dei 18,9 conteggiati nel Bilancio approvato dalla giunta Foti e poi bocciato dai revisori. La rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, precedentemente valutata in 33 milioni, arriva così a 51,6. L'errore precedente, però, ha determinato un'espansione della spesa del Comune negli ultimi bilanci, e si ripercuote sulla cassa e sulla liquidità. Ma non è finita qui. Come preannunciato da «Il Mattino» e confermato dall'assessore alle Finanze, Gianluca Forgione, sulla scorta dei conti di Tommasino, una mole spaventosa di altre passività, non incluse nel disavanzo, rende di fatto ancor più disastrosa la condizione di Piazza del Popolo. Difficilmente, dunque, un piano di ripianamento in pre-dissesto, da 5 a 20 anni, potrà risultare credibile. Spaventano prima di tutto i contenziosi. Nel bilancio del commissario, gli accantonamenti al fondo rischi passano da 6,5 a 7,9 milioni. Ma il Comune ha cause in corso per circa 30 milioni. Oltre 1 milione per espropri, 8 milioni per Cogepa, altri 8 per il Tunnel con la «Pensi costruzioni», 11 con Cariplo e altri, 300mila con Siref. Questo vuol dire che dovrà tenerne conto nei Bilanci successivi, cominciando ad accantonare nuove somme. Poi ci sono i debiti fuori Bilancio: 8,6 milioni inseriti nei Bilanci di previsione 2018-2020. Altri in via di definizione e non ancora stanziati.