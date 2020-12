Nuovo colpo di teatro del sindaco Festa e l'amministrazione si sottrae definitivamente al confronto sulla scuola. La mossa a sorpresa del primo cittadino è un'invettiva senza possibilità di replica contro le opposizioni. Nel secondo round di un Consiglio comunale che il giorno prima era già stato segnato da una litigiosità senza precedenti, e in cui l'argomento era stato posto in coda all'ordine del giorno dalla maggioranza per ben due volte, Festa tira fuori dal cilindro un intervento durissimo, al termine del quale chiede il numero legale. Chiaramente, la sua maggioranza abbandona l'aula.

Tutti tranne Alessandra Iannuzzi. La consigliera di «W la Libertà» non ci sta: «Poichè all'ordine del giorno c'era un argomento di grande importanza, come l'organizzazione della ripartenza delle attività didattiche in presenza nelle scuole, profondamente avvertito dalla cittadinanza in un periodo drammatico come quello che stiamo vivendo, ho ritenuto opportuno restare in aula». scrive su «Facebook». E il suo è un importante distinguo. Ma la mozione proposta dalle minoranze per conoscere la strategia dell'amministrazione in vista del 7 gennaio, gli investimenti programmati, i dati epidemiologici e informare la città a pochi giorni dal possibile rientro, viene affossata per la terza ed ultima volta. Il tutto, in un clima da bassifondi, il cui apice è la consueta e gravissima rissa verbale tra il capogruppo democrat, Ettore Iacovacci e il presidente dell'assise, Ugo Maggio. Come detto, l'intervento del sindaco è tutto volto ad addossare le responsabilità sugli stessi proponenti. Secondo Festa, il giorno prima, invertendo l'ordine del giorno e spostando la discussione sulla scuola dalla cima alla coda dell'ordine dei lavori, «la maggioranza aveva teso la mano alle opposizione». «In primis dice - andava votato il vice presidente dell'assise, anche perché non possiamo più costringere Maggio a questi extra. Poi continua per rispettare la democrazia nelle istituzioni, e coinvolgere le opposizioni, consentendo loro di lavorare, era giusto votare anche il completamento delle commissioni».

In realtà, lo slittamento di questi punti, soprattutto del nodo commissioni, era già stato stabilito nella precedente riunione dei capigruppo. Ma il sindaco è un fiume in piena e sfrutta la mole di emendamenti presentati dalle opposizioni sul regolamento de bike sharing per lanciare potenti strali: «Nove ore di discussione sull'argomento. ricorda - Per quanto mi riguarda, questo atteggiamento è stato uno spartiacque». Per contro, rivendica «mezzo milione appostato per lo sgravio Tari ai commercianti e la ricapitalizzazione di Acs, che serve per salvarla e darle per la prima volta un futuro». E denuncia «l'ostruzione di un'opposizione ridotta alla scissione dell'atomo». «Noi tuona abbiamo dimostrato quanto siamo forti e coesi, siamo un'amministrazione rivoluzionaria. La pagina di ieri (martedì ndr) è stata la peggiore di tutte e per colpa vostra. Così ne è convinto ci siamo garantiti la rielezione per 20 anni. Non lasciamo l'aula, bensì questo vostro modo di amministrare». Poi, fatto più unico che raro, il sindaco in persona chiede il numero legale e fa calare il sipario sul Consiglio comunale. Appoggiano la sua iniziativa pure i consiglieri di minoranza Monica Spiezia («Lega») e Carmine Montanile, del gruppo misto. Per gli altri gruppi di minoranza è un fatto inaudito. Dino Preziosi, capogruppo di «La Svolta», è caustico: «Dopo aver ottenuto le sue pratiche, il sindaco fa un monologo pieno di bugie. Poi fa cadere il numero legale e pensa di aver vinto la battaglia. Ma è solo andato via col pallone, per non far disputare la partita». Preziosi ricorda pure come siano stati «smentiti tutti gli accordi presi in conferenza dei capigruppo e poi in aula». «E' la prima volta, nella storia di un Consiglio comunale dice - che un sindaco chiede la parola e se ne va. Avrei voluto chiedergli se siano stati dati incarichi professionali alle Attività produttive o posizioni organizzative a funzionari senza concorso interno».

Francesco Iandolo, numero uno di «App», parla di «atteggiamento profondamente irrispettoso». «Festa ha mistificato totalmente la realtà per sottrarsi al confronto sulla scuola». Poi sul contesto interno alle minoranze: «Le opposizioni sono tali perché non si candidano insieme, è ovvio che abbiano orientamenti diversi. Loro invece hanno mentito». Luca Cipriano conta gli assenti: «In 24 hanno fatto cadere il numero legale e nemmeno oggi (ieri ndr) abbiamo potuto parlare della ripartenza delle scuole in città. Dopo 14 ore di ostruzionismo e dopo il solito comizio da avanspettacolo di un tale che ormai fa ridere solo i suoi tristi soldatini. Non è caduto il numero legale. È caduta la dignità di quella istituzione». In mattinata si era visto in Comune l'ex commissario delle «Universiadi», componente del dream team di Festa, Gianluca Basile. Dovrebbe far parte di una commissione di esperti per il reclutamento di un dirigente.

