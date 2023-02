C'è stata anche una incancellabile traccia irpina nell'edizione di Sanremo di 2023. Nella consueta agorà popolare si sono ritagliati il proprio ruolo anche BigMama e Vincenzo Centrella. Nessuno dei due era in gara come invece capitò nell'edizione precedente a Highsnob (al secolo Michele Matera, nato ad Avellino e cresciuto a Vallata). Vincenzo Centrella, in arte Kyv, ha co-firmato la musica di due brani in gara: "Mare di guai" di Ariete (14esima alla fine) e "Mostro" del ciclopico gIANMARIA (22esimo). Sono loro due degli esordienti a Sanremo, entrambi ventenni con due brani introspettivi come tanti in questa edizione in cui i giovani hanno saputo portare la loro lettura del mondo e dove l'integralismo rap, hip hop degli anni scorsi è risultato maggiormente modellato dalla tradizione melodica.

Ecco che l'anello di congiunzione di tutto ciò è il vincitore segreto di questo Festival: Davide Petrella, autore sia del brano vincitore di Marco Mengoni che di "Cenere" sorprendente secondo posto del "non solo rapper" Lazza. È stato il festival dell'amore, dell'amore libero, a volte ostentato e provocatorio. Il festival dei baci: quello da copione tra Amadeus e Rocio, quello tradizionale tra i futuri sposi di Coma_Cose e quello provocatorio tra Rosa Chemical e Fedez. Il day after ha visto un'Italia divisa in due. C'è chi non ha accettato la terapia d'urto, molti sono rimasti disorientati. Ma in un'Italia, in cui la restaurazione è sempre dietro l'angolo, qualche eccesso discutibile forse è necessario proprio su un palcoscenico storicamente conservatore come Sanremo. Così come è sembrato meno retorico del solito l'intervento di Roberto Benigni: sacrosanto ed opportuno l'invito alla difesa della Costituzione.

Nel circo delle suggestioni quella che era attesa come l'accoppiata potenzialmente più esplosiva del Festival ha finito quasi per rientrare nell'ordinario. L'altra anima irpina sul palco dell'Ariston, BigMama, al secolo Marianna Mammone, nella serata delle cover ha accompagnato Elodie (nona con "Due"). Alla fine il loro bacio a suggello del duetto è stato roba da educande. «Non aveva nessuna connotazione di carattere sessuale. Un bacio innocente tra amiche», spiega Marianna che racconta le sensazioni della prima a Sanremo dove non ha subito "il peso delle aspettative" per dirla con le parole di Colapesce e Di Martino. «Non nascondo che avevo qualche timore, ma sono sincera: alla fine non ho avvertito tutta quella tensione che temevo». Elodie si è preparata alla sua terza esperienza sanremese da autentica atleta. L'accoppiata aveva i suoi risvolti iconici e sociali. Entrambe con una adolescenza difficile per mortivi differenti. Da un lato la vita di borgata di Elodie dall'altro il body shaming di provincia con cui ha convissuto Marianna. Entrambe fortificate da tutto ciò ed oggi determinate nella loro carriera: «Ha contato solo questo aspetto nella scelta. Elodie mi ha cercato, conosceva il mio personaggio. Voleva una tosta al suo fianco quella sera».

Le canzoni sono come gli odori, quando resterà solo il ricordo di questa esperienza resteranno le note di una sola canzone: «Quelle di American Woman, il brano che abbiamo cantato. Da oggi rappresenterà il mio Sanremo 2023». BigMama va verso il suo secondo album: «Ci stiamo lavorando». La soddisfazione è nell'attenzione arrivata dall'Irpinia: «In questi giorni l'interesse nei mie confronti è stato a dir poco sorprendente. È una sensazione nuova. Così come hanno scritto e gridato forza BigMama non posso che ricambiare con un "Forza Avellino!"».