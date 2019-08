CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 17 Agosto 2019, 12:00

Bluff di Ferragosto e l'amministrazione resta senza commissioni consiliari. La maggioranza tenta senza successo il blitz dell'ultim'ora e ottiene solo uno strappo feroce con le opposizioni.In apertura di seduta, a sorpresa, il presidente del Consiglio comunale, Ugo Maggio, propone all'aula uno schema profondamente diverso da quello che, nelle precedenti due riunioni dei capigruppo consiliari (l'ultima solo ieri mattina) era stato firmato da entrambi i blocchi (al netto di Dino Preziosi). E parte la consueta guerra senza esclusione di colpi. Contrariamente all'accordo dei capigruppo, lo schema di Maggio colloca nuovamente in minoranza il capogruppo pentastellato, Luigi Urciuoli. Questa circostanza, che viene motivata con un parere della Prefettura che resta dibattuto, sottrae tra le altre cose un posto alle opposizioni. Per contro, l'intesa a cui si rifanno soprattutto le minoranze non viene nemmeno discussa.