Festa si regala per Natale la nuova azienda mista che gestirà il ciclo dei rifiuti ad Avellino.

La maggioranza stavolta si presenta compatta e approva, con 15 voti favorevoli (5 i contrari nell'opposizione), la delibera che costituisce il sub ambito distrettuale del capoluogo, pronta per essere inviata alla Corte dei conti (60 giorni per il parere) ed all'Antitrust. E che autorizza l'avvio della gara a doppio getto che la giunta ha già chiesto agli uffici di pubblicare ed espletare. Ma un attimo prima del voto, il sindaco aveva svelato il nome della costituenda società: «Grande Srl Servizi aziendali comunica Che poi è l'acronimo di Gestione Rifiuti Avellino Nuova Differenziata Ecosostenibile». Annuncio a parte su assist del capogruppo di Ora, Carmine Montanile per la fascia tricolore non ci sono dubbi: «Stiamo operando una rivoluzione che garantirà alla città di avere una pulizia più adeguata, ad esempio nel centro storico, ed a costi inferiori».

Ma il dibattito è stato assolutamente infuocato. L'assunto dell'opposizione è che il Comune voglia fare da solo per gestire in autonomia spazi di potere, e che la decisione sia maturata da quando è cambiata la governance della Provincia, che è proprietaria della società dei rifiuti IrpiniAmbiente. Festa risponde promettendo che «il servizio costerà meno di 10 milioni all'anno rispetto agli 11,250 attuali e che la città sarà più pulita». «Ma il conto potrebbe scendere ancora - dice - nella gara di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa». Rispetto al modello, assicura che «l'amministrazione non ha cambiato idea». «Resteranno il porta a porta e il lavoro notturno». Cruciale il passaggio sui dipendenti, dove arriva la stoccata ad IrpiniAmbiente, che ha appena bandito una procedura per l'assunzione, per un solo mese, di 60 nuove unità: «Non ne capisco la ratio. Ma quando si farà il passaggio ne terremo conto. Al momento, il servizio pomeridiano è garantito da straordinari. Nessuno pensasse di fare assunzioni prima del passaggio di cantiere per poi trasferirli al comune, questi giochetti si facevano nella prima repubblica».

Avellino, in ogni caso, conta di assorbirne in tutto 107, come risultano dal Piano d'ambito dell'Ato, e - Festa ribadisce - senza modifiche di contratto o di mansione. L'iter può dunque partire. Ma le minoranze sono fortemente contrarie. Per Nicola Giordano, consigliere del Pd, «il Comune farà economie sui lavoratori e il vero costo del servizio non sarà quello preventivato». «Parlate chiaramente - affonda - vi state vendendo la città, come avete fatto sui parcheggi e sui rifiuti. E come farete anche sullo stadio». Francesco Iandolo, numero uno di App, pone spinose questioni: «È un caso che l'amministratore delegato spetterà al privato e che il capitale sociale sarà solo di 100.000 euro? La cifra copre gli stipendi di un solo mese di 25 persone. Chi pagherà per loperatività di questa azienda? È solo un regalo di natale al privato, che, con il 49.000 euro, si aggiudicherà una società che per anni farà lauti compensi». Amalio Santoro, capogruppo di SiPuò, è netto: «Quando si affida all'amministratore delegato la possibilità di costruire una potenziale multiservizi, vuol dire che il pubblico fa la sua comparsata ma di fatto non sa nulla di quello che avverrà là dentro».

In precedenza, Festa aveva relazionato sul caos della prima prova concorsuale svoltasi ad Ariano, e poi rinviata per ragioni di ordine pubblico. Per il sindaco, è l'occasione per «ripristinare la realtà dell'accaduto». Rispetto alla scelta del Pala fiere di Ariano, il sindaco evidenzia come fosse «l'unico luogo della provincia in grado di contenere i 1502 candidati alla prova in questione». Rispetto alle accuse sull'organizzazione, invece, la fascia tricolore chiarisce che «l'amministrazione approva indirizzi e coperture, ma poi affida alla dirigenza la gestione e l'organizzazione, o sarebbe un reato». Ribadita la massima fiducia nella commissione, Festa è netto: «Il primo concorso non è stato sospeso o rinviato per brogli, ma per accuse che partono da partecipanti facinorosi e sabotatori, unici responsabili».