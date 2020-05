Spunta un altro positivo in provincia. E' una persona residente a Prata Principato Ultra. Il dato complessivo è di 602 contagi. Questo unico caso dell'Irpinia, scovato ieri su 190 tamponi processati dai laboratori incaricati dall'Asl di Avellino, è uno dei cinque totali che sono stati scoperti in Campania su 3.510 test analizzati dalle diverse strutture regionali. Ormai il trend è confermato da circa due settimane, con numeri sempre ridotti che dimostrano il rallentamento del contagio. Pochissimi quelli emersi in settimana, fatta eccezione per lo screening sulla popolazione di Ariano Irpino. Ieri, dunque, un solo nuovo caso. Nella giornata di venerdì, invece, altri due. Uno ad Avellino. Pare si tratti di una persona dipendente dell'Asl. L'Azienda sanitaria ha messo immediatamente in campo tutte le procedure necessarie per ricostruire la catena dei contatti. L'altro contagio riguarda un residente di Gesualdo. E' l'unico positivo che resta nel paese. Si è avuta, infatti, la guarigione di cinque cittadini, che sono riusciti a uscire dalla fase critica e a sconfiggere il Coronavirus.

Il totale dell'Irpinia di guariti sale quindi a 285. C'è tensione a Lacedonia per un positivo al test rapido. La persona è stata immediatamente sottoposta al tampone, così come il resto della famiglia, per verificare se effettivamente sono stati aggrediti dal virus. Il sindaco Antonio Di Conza fa sapere, attraverso una nota stampa, di aver provveduto a mettere in isolamento l'intero nucleo familiare, in attesa dell'esito dell'esame molecolare, oltre ad aver adottato tutte le altre misure necessarie. Dal report dell'Irpinia va cancellato un caso a Contrada, che quindi si ferma solo a uno, in considerazione del fatto che quello del sindaco Pasquale De Santis è stato un falso positivo, secondo quanto certificato dal tampone analizzato dall'ospedale Cotugno. La provincia registra 602 contagi complessivi (tra cui i 60 individuati sul Tricolle grazie allo screening sierologico sulla popolazione realizzato dalla Regione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno), compresi 56 decessi e 285 guariti. Ad Ariano Irpino sono 283 i positivi, con ventisei vittime (nel report anche un anziano originario di Greci). Avellino è a trentaquattro contagi (un decesso). Solofra a ventotto. Quota venti (due decessi) per Mercogliano. Quindici a Mirabella Eclano (un decesso). Quattordici a Flumeri (tre persone decedute) e a Cervinara. Dodici, invece, per Grottaminarda e dieci per Lauro. Dieci anche per Gesualdo (due decessi). Sette a Villanova del Battista (tre decessi), Venticano (due decessi), mentre sono sei a Scampitella (un decesso), Sturno (un decesso) e Forino. Sei casi, inoltre, a Trevico (tre decessi), Vallesaccarda e Montecalvo Irpino. Cinque per Lacedonia, Chiusano San Domenico e Bagnoli Irpino (ma uno vive a Napoli) e Monteforte Irpino. Sono quattro a Fontanarosa (un decesso), Vallata, Bonito (due i decessi), Avella e San Martino Valle Caudina. Quattro anche i contagiati per Melito Irpino (due deceduti, mentre un altro è domiciliato a Bonito) e Montemiletto (ma una persona è domiciliata a Serino). Tre per Casalbore (due persone sono decedute, ma una era domiciliata ad Ariano Irpino), Taurasi, Montoro, Rotondi e Mugnano del Cardinale (un decesso). Due per San Sossio Baronia, Santo Stefano del Sole, Zungoli, Teora, Savignano Irpino, Calitri, Atripalda, Castel Baronia, Cesinali, Altavilla Irpina, Pietradefusi, Pratola Serra, Castelfranci e Taurasi (un decesso). Uno per Contrada, Ospedaletto d'Alpinolo (la persona è deceduta), Montefredane, San Michele di Serino, Sant'Angelo dei Lombardi, Lapio, Torre le Nocelle, San Mango sul Calore (la persona è deceduta), Aiello del Sabato, Quindici, Torrioni, Tufo, Pietrastornina, Roccabascerana, Bisaccia, Summonte (la persona è domiciliata ad Avellino), Paternopoli, Frigento, Montaguto, San Potito Ultra e Prata Principato Ultra.

