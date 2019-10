CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 4 Ottobre 2019, 12:00

Il premier Giuseppe Conte sarà ad Avellino con due, forse addirittura tre ministri. La visita in città del capo del Governo prevista per lunedì 14 ottobre, in occasione dell'apertura dei festeggiamenti per i 100 anni dalla nascita di Fiorentino Sullo, si arricchisce di nuovi e interessanti particolari. In primis sull'entourage che lo accompagnerà.Data per scontata la presenza dell'ex sindaco di Morra De Sanctis ed ex capo del Cerimoniale di Stato a Palazzo Chigi, Gerardo Capozza, attuale consigliere delegato dello stesso Conte per gli Affari relativi al Mezzogiorno, dovrebbero esserci anche alcuni titolari dei dicasteri.