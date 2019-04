Giovedì 4 Aprile 2019, 22:50

Controlli antidroga nelle scuole superiori di Avellino. In azione i carabinieri con l’ausilio delle unità cinofile. Durante lo svolgimento dell’attività didattica, sono scattate le verifiche all’esito delle quali, sia nei bagni che nel perimetro esterno della scuola, sono stati rinvenuti e sequestrati una decina di grammi di hashish e marijuana nonché uno spinello. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri finalizzati anche all’identificazione dei giovani che poco prima, per evitare di essere beccati, si sono disfatti in tutta fretta della roba.