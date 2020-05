Il contagio si muove ancora in Irpinia, seppure a piccoli passi. Fatta eccezione per la giornata di sabato quando non sono venuti fuori casi, continua a crescere la quota complessiva di positivi. Ora sono 539. Ieri ne sono stati scoperti altri quattro su 604 tamponi analizzati dall'azienda ospedaliera Moscati di Avellino, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, dall'Istituto di Ricerche Genetiche Biogem di Ariano Irpino, dal San Pio di Benevento e dall'ospedale Cotugno di Napoli. Si tratta di un residente nel comune di Montecalvo Irpino, contatto di un caso già positivo al Covid-19, di uno di Ariano Irpino. Gli altri due sono di Mercogliano e di San Potito Ultra. In Campania ieri sono emersi dodici nuovi contagiati su 4.379 test processati, il doppio del dato di domenica mentre nella giornata di sabato ne sono emersi solo cinque. Ieri, dunque, l'aumento.

L'Unità di Crisi di Palazzo Santa Lucia riporta 4.767 casi in tutta la regione su 179.845 esami diagnostici effettuati da quando è scoppiata l'emergenza Covid-19. Oltre ai quattro contagi di ieri, la provincia di Avellino deve prendere in considerazione anche un residente di Montemiletto di nuovo positivo. Appena qualche giorno fa il paese aveva chiuso la sua pratica con il Coronavirus con la guarigione di tutti i cittadini risultati infetti (uno è domiciliato a Serino). Ma ieri il virus si è ripresentato.

Il sindaco Massimiliano Minichiello già dal pomeriggio ha informato la sua comunità con una comunicazione del Coc (Centro operativo comunale), annunciando che è risultato positivo un nuovo tampone per il virus Covid-19. Si tratta di un concittadino già in isolamento domiciliare senza che abbia avuto contatti nelle ultime settimane, sottoposto a quarantena obbligatoria unitamente al nucleo familiare. Pertanto, vi è nuovamente la presenza di un caso positivo al Covid-19 conferma Minichiello - Per ragioni di privacy, ovviamente, l'identità della persona non potrà essere diffusa. Poi il sindaco mette in guardia la popolazione: Si invita, ancora, a mantenere alto il livello di allerta, a tutela della Salute di tutta la comunità. Come ribadito, l'emergenza non è finita. Non molliamo proprio adesso. Ora, più di prima, rispettiamo in modo tassativo le misure e le prescrizioni igienico sanitarie. Rispettiamo le regole. L'utilizzo della mascherina è obbligatorio. Solo rispettando le regole, riusciremo a riprenderci la nostra desiderata e piena libertà. Il bilancio provinciale è di 539 contagi complessivi, compresi 56 decessi e 275 guariti. Ad Ariano Irpino sono 223 i positivi, con ventisei vittime (tra cui un anziano originario di Greci). Avellino è a trentatré contagi (un decesso). Solofra a ventotto. Sale a venti (due decessi) la città di Mercogliano. Quindici a Mirabella Eclano (un decesso). Quattordici a Flumeri (tre persone decedute) e a Cervinara. Dodici, invece, per Grottaminarda e dieci per Lauro. Nove per Gesualdo (due decessi). Sette a Villanova del Battista (tre decessi), Venticano (due decessi), mentre sono sei a Scampitella (un decesso), Sturno (un decesso) e Forino. Sei casi, inoltre, a Trevico (tre decessi), Vallesaccarda e Montecalvo Irpino. Cinque per Lacedonia, Chiusano San Domenico e Bagnoli Irpino (ma uno vive a Napoli) e Monteforte Irpino. Sono quattro a Fontanarosa (un decesso), Vallata, Bonito (due i decessi), Avella e San Martino Valle Caudina. Quattro anche i contagiati per Melito Irpino (due deceduti, mentre un altro è domiciliato a Bonito) e Montemiletto (ma una persona è domiciliata a Serino). Tre per Casalbore (due persone sono decedute, ma una era domiciliata ad Ariano Irpino), Taurasi, Montoro, Rotondi e Mugnano del Cardinale (un decesso). Due per San Sossio Baronia, Santo Stefano del Sole, Zungoli, Teora, Savignano Irpino, Calitri, Atripalda, Castel Baronia, Cesinali, Altavilla Irpina, Pietradefusi, Pratola Serra, Castelfranci e Taurasi (un decesso). Uno per Ospedaletto d'Alpinolo (la persona è deceduta), Montefredane, San Michele di Serino, Sant'Angelo dei Lombardi, Lapio, Torre le Nocelle, Contrada, San Mango sul Calore (la persona è deceduta), Aiello del Sabato, Quindici, Torrioni, Tufo, Pietrastornina, Roccabascerana, Bisaccia, Summonte (la persona è domiciliata ad Avellino), Paternopoli, Frigento, Montaguto e San Potito Ultra.

