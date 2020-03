Un'altra persona in isolamento fiduciario in Irpinia, ma fortunatamente nessun caso di contagio. La misura è scattata per un giovane albanese di 29 anni residente a Montella. Le notizie che giungono sul suo stato di salute sono rassicuranti e fanno escludere il rischio contagio da Coronavirus.

La disposizione è stata adottata per soli sette giorni in via precauzionale da parte dell'ospedale Moscati di Avellino, dove è arrivato a bordo di un'ambulanza del 118 dal Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi. Il 29enne albanese aveva solo tosse, senza febbre. Quindi una sintomatologia che in base alle indicazioni ministeriali non impone il tampone, cioè il test per verificare se sia positivo o meno al Coronavirus. Al Moscati è stato posto in isolamento, seguendo pedissequamente le procedure stabilite per evitare qualsiasi pericolo.

La visita specialistica dell'infettivologo ha escluso problemi. Fugato ogni dubbio è stato dimesso. L'albanese ha raccontato di avere avuto la febbre una decina di giorni prima e di non essersi mai mosso dall'Irpinia. Solo in un'occasione si è recato a Napoli quando non aveva più temperatura alta. Grazie ai medicinali antipiretici è guarito, ma ha comunque continuato ad avere tosse fastidiosa. Di qui, la decisione di recarsi all'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi. «Nel pronto soccorso è stato posto in una zona isolata spiega Angelo Frieri, direttore del presidio Abbiamo messo in atto il protocollo e poi disposto il trasferimento in ambulanza. Fortunatamente, la questione è rientrata. Il paziente è stato dimesso». In Irpinia restano in isolamento fiduciario una trentina di persone. Al Moscati anche nella giornata di sabato non sono stati registrati ingressi per sintomatologie sospette. Oltre quelli dei giorni scorsi (tutti negativi), l'Asl non ha eseguito ulteriori tamponi. Dai prossimi giorni i test saranno effettuati direttamente presso l'azienda ospedaliera di contrada Amoretta. A breve è attesa la comunicazione ufficiale.

Da oggi, intanto, riaprono le scuole in quasi tutti i comuni della provincia. Restano chiuse quelle di Lauro, nonostante siano giunti al sindaco Antonio Bossone gli appelli a fare marcia indietro da parte del prefetto Paola Spena e del dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, Rosa Grano. Inviti rivolti agli amministratori che sabato avevano annunciato la proroga dello stop alle lezioni anche per la giornata odierna, al fine di completare le operazioni di sanificazione indicate nell'ordinanza del governatore Vincenzo De Luca. Niente campanella anche oggi a Solofra e Monteforte Irpino per consentire di completare le attività di disinfestazione. Anche in questi casi prefetto e provveditore hanno contattato i sindaci Michele Vignola e Costantino Giordano per sollecitare la ripresa delle lezioni già oggi, ma i primi cittadini (che sul tema hanno l'ultima parola in quanto autorità sanitaria) hanno risposto negativamente spiegando, anche per iscritto, di dover provvedere ad ultimare le operazioni di pulizia, visto che tra giovedì e venerdì è stato difficile reperire ditte e prodotti per la sanificazione (andati a ruba). Dunque banchi vuoti, mentre il personale dovrà presenziare.

A Mercogliano invece il sindaco Vittorio D'Alessio ha revocato il precedente provvedimento che chiudeva anche per oggi gli istituti della sua città. Nell'ordinanza evidenzia che sono terminate prima del tempo previsto le operazioni di sanificazione.

Ma è di certo quella di Lauro la situazione più complicata. È forte la polemica politica che s'è innescata contro il sindaco Bossone. L'opposizione gli contesta la scelta di fermare le lezioni addirittura fino a sabato prossimo. Bloccate, inoltre, le manifestazioni pubbliche. A Montefusco, la minoranza chiede le dimissioni del primo cittadino Gaetano Zaccaria. Gli attribuiscono la colpa di non aver saputo gestire il caso del giovane rientrato in paese da una delle zone rosse e poi risultato negativo.

Una psicosi, quella del Covid-16, che sta portando conseguenze negative sull'economia. In Irpinia hanno abbassato la serranda alcuni negozi gestiti da cinesi. È accaduto in città e nei centri dell'hinterland. A Mercogliano, attraverso un post su Facebook, è stata annunciata la sospensione dell'attività da parte del ristorante Sakura Sushi che offre cucina cinese-giapponese. La data di riapertura sarà comunicata sempre tramite i social media.

