Lunedì 24 Giugno 2019, 12:00

A Piazza del Popolo inizia la settimana decisiva per l'avvio ufficiale del nuovo mandato amministrativo. Tra mercoledì e giovedì è infatti attesa la proclamazione degli eletti e l'insediamento del sindaco, Gianluca Festa. Se l'esecutivo appare ormai sostanzialmente definito, resta invece ancora da individuare il presidente del consiglio comunale. Un ruolo che potrebbe essere affidato ad un rappresentante di maggioranza, che abbia già maturato un'esperienza tra i banchi dell'emiciclo di Palazzo di Città e che non sia stato coinvolto nella squadra di governo. Tra i nomi che circolano c'è quello di Guido D'Avanzo, eletto nella lista Avellino Vera, la formazione che fa riferimento all'ex deputato Angelo D'Agostino. Coordinatore dell'avvocatura regionale dell'Inail, è stato più volte consigliere comunale, capogruppo del Pd ed assessore al Contenzioso e al Patrimonio. Gli esponenti della coalizione civica ed il sindaco potrebbero decidere di affidarsi a lui per guidare l'aula. In alternativa, tra i nomi più accreditati ci sono quelli di Antonio Genovese e Giuseppe Negrone, entrambi eletti nella lista Davvero.