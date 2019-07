CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 8 Luglio 2019, 12:00

Il conto alla rovescia è scattato. La settimana decisiva per il futuro della Sidigas, dell'Us Avellino 1912 e della Scandone è cominciata. La prima data importante per Gianadrea De Cesare è domani quando dovrà decidere se iscrivere o meno la Scandone al campionato di serie B, poi il 12 luglio c'è l'udienza nella quale verrà discussa la richiesta di fallimento da parte della Procura della Repubblica, per una cifra che supera i 60 milioni di euro, e poi entro il week end dovrà comunicare ai tifosi se ha trovato acquirenti appetibili e dunque se l'Us ha un nuovo proprietario oppure tutto resta esattamente come è.