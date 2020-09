È allarme Covid a Palazzo Caracciolo. Sono, infatti, 4 i dipendenti dell'amministrazione provinciale che hanno contratto il nuovo coronavirus. Tutti rientrano nel cluster di Avellino (16 contagiati in tutto) venuto alla luce sabato scorso dopo la positività di un primo funzionario dell'ente di Piazza Libertà che dopo una festa al Country Sport, martedì 25 agosto, aveva cominciato ad accusare i sintomi con tosse e febbre. L'uomo, 60 anni, è al momento l'unico ricoverato: si trova, in condizioni stabili, nel reparto di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera Moscati.

Gli altri colleghi sono tutti asintomatici, tra loro c'è la moglie di 52 anni residente ad Avellino, un'altra donna di 65 anni residente a Mercogliano e un uomo di 46 anni residente sempre nel capoluogo. Massima precauzione, sin da subito, da parte del presidente della Provincia Domenico Biancardi che ha ottemperato a tutte le prescrizioni previste dal Dpc. Per questo, restano ancora chiusi, anche oggi e domani, gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione provinciale per consentire di portare a termine le operazioni di sanificazione e pulizia dei locali. Le attività interne sono comunque garantite in smart working: il centralino dell'ente smista le telefonate ai responsabili di servizio per l'evasione delle istanze ed è presente un addetto alla guardiana nella sede centrale. È psicosi da contagio tra i dipendenti, molti dei quali anche se non hanno avuto contatti diretti con i contagiati si sono sottoposti spontaneamente al test seriologico. Ancora da chiarire la dinamica degli eventi: se il primo funzionario e la moglie hanno probabilmente contratto il virus dal figlio di 29 anni (positiva anche l'altra figlia di 24 anni), i colleghi almeno in ufficio non avrebbero contatti con i contagiati, ma potrebbero essere tra i 35 invitati che hanno partecipato alla festa presso la struttura di Picarelli.

I NUMERI

Si diceva del cluster di Avellino che ha raggiunto quota 16. Infatti, ieri, nel bollettino diramato nel tardo pomeriggio, l'Asl di Avellino ha comunicato che sono risultati positivi i tamponi effettuati su 3 persone: 2 residenti a Mercogliano (tra questi la dipendente dell'amministrazione provinciale di 65 anni) contatti diretti di un positivo (il funzionario di 60 anni); e 1 residente a Teora contatto di un positivo già registrato nel comune dell'Alta Irpinia. In questa seconda ondata di Covid 19, in Irpinia sono ben 87 i casi di positività. Preoccupa il focolaio di Avellino che, come detto, conta 16 infetti, di questi 9 sono residenti o domiciliati a Mercogliano, mentre gli altri 7 vivono in città. Il cluster che stando alla previsioni dell'Asl potrebbe coinvolgere centinaia di ragazzi tra i 25 e i 30 anni potrebbe allargarsi già nelle prossime ore. Ad Avellino ci sarebbe un super diffusore, del tutto asintomatico, che per la pesante carica batterica di cui è portatore avrebbe trasmesso il virus alle persone che ha incontrato fino a venerdì scorso. Fino a quando, cioè, ha frequentato locali, giocato almeno una volta a calcetto e probabilmente partecipato alla festa a bordo piscina al Country Sport. Tutto è emerso sabato scorso, quando il funzionario della Provincia è arrivato al pronto soccorso per il persistere di tosse e febbre: positivo al tampone, è stato quindi ricoverato in Malattie infettive. Da quel momento, è partita l'indagine dell'Asl che in 5 giorni ha portato alla luce complessivamente 16 contagiati per la maggior parte coetanei del figlio del contagiato (anche lui positivo insieme alla sorella), sul quale si sono concentrate le attenzioni dell'Asl. Resta, però, ancora tutta da ricostruire la genesi: non sono noti tutti gli spostamenti, più o meno recenti, del ragazzo. Dunque, come affermato dal responsabile del Sep dell'Asl, Onofrio Manzi, c'è, sì, un super diffusore, ma non è detto che sia il ventinovenne. Qualche dettaglio in più, utile alla ricostruzione, l'ha aggiunto la sorella che l'altro giorno con un lungo post su Facebook ha risposto agli attacchi social ricevuti dalla sua famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

