A mali estremi, estremi rimedi. Manca il personale, ma anche la buona volontà di chi è in servizio. Allora ci pensa una signora, in attesa anche lei dell'iniezione, a fare l'appello per regolare gli accessi ai box vaccinali. A supportarla c'è un ragazzo che le mantiene un megafono, questo sì, fornito dai dipendenti dell'hub.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati