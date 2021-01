Tre decessi e 54 contagi, con un tasso di positività che sale vertiginosamente e arriva al 7,2%. Nella terapia intensiva del Covid Hospital dell'azienda ospedaliera Moscati due i morti. Ieri sera non ce l'ha fatta Gemma Romano, insegnante in pensione di 70 anni, residente a Monteforte. Un destino crudele. Il suo ex coniuge, il noto medico avellinese Leonardo Nargi, è deceduto a dicembre scorso. A Contrada Amoretta è poi spirato un 75enne, Giuseppe Noviello, ex collaboratore scolastico, di San Martino Valle Caudina, ricoverato dal 16 gennaio. Domani nel comune caudino un centinaio di residenti sarà sottoposto al maxi-screening presso il drive-in di Cervinara. Un altro decesso si è verificato al Frangipane di Ariano Irpino, dove è spirato un 82enne di Frigento. L'elenco delle vittime continua ad infoltirsi. Se ne contano 225 da inizio pandemia e 167 nella seconda ondata.

A pochi giorni dalla riapertura c'è un'altra scuola che chiude temporaneamente. È la primaria Padiglione di Forino, che fa parte dell'istituto Vespucci, per la positività di un'insegnante. Il sindaco Antonio Olivieri ha firmato un'ordinanza per fermare le lezioni per la giornata odierna, al fine di eseguire a una sanificazione di tutte le scuole presenti sul territorio del paese. Nel provvedimento, Olivieri spiega che «è necessario, nell'attesa di eventuali accertamenti ed approfondimenti, una sanificazione straordinaria del plesso Vespucci. Si ritiene necessario estendere il provvedimento anche agli altri plessi scolastici».



Sono dunque 54 i casi scovati su 752 tamponi (l'indice di positività cresce al 7,2% rispetto al 4,8% del giorno precedente): 4 ad Ariano Irpino, 4 ad Avellino, 1 a Caposele, 2 a Carife, 3 a Castel Baronia, 2 a Cervinara, 5 a Chiusano San Domenico, 1 a Flumeri, 3 a Frigento, 1 a Gesualdo, 3 a Grottaminarda, 3 a Melito Irpino, 1 a Mercogliano, 1 a Montefalcione, 5 a Montella, 2 a Montemarano, 1 a Montoro, 1 a Moschiano, 1 a Nusco, 2 a Ospedaletto d'Alpinolo, 1 a Roccabascerana, 1 a San Martino Valle Caudina, 1 a Solofra, 2 a Sturno, 1 a Torre Le Nocelle e 2 a Vallata. Per quanto riguarda Montella, il sindaco Rizieri Buonopane fa sapere che i 5 positivi fanno riferimento a una persona rientrata dall'estero e a 4 contatti di contagiati. Il comune registra anche 4 guariti.

Il bilancio della seconda ondata della pandemia, con guariti e decessi, riporta 9.453 casi in Irpinia. Questa la situazione Comune per Comune: Avellino (1.238 contagi totali), Montoro (554), Avella (371), Mercogliano (295), Ariano Irpino (288), Monteforte Irpino (268), Cervinara (230), Mirabella Eclano (227), Atripalda (202), Solofra (196), Baiano (179), Lauro (166), Grottaminarda (164), Mugnano del Cardinale (154), Sperone (129), San Martino Valle Caudina (127), Montella (125), Montemiletto (113), Altavilla Irpina (103), Nusco (100), Pratola Serra (97), Forino (96), Quindici (96), Gesualdo (95), Serino (94), Lioni (93), Frigento (88), Rotondi (85), Volturara Irpina (83), Sirignano (83), Chiusano San Domenico (76), Marzano di Nola (74), Roccabascerana (71), Aiello del Sabato (69), Flumeri (69), Domicella (67), San Michele di Serino (66), Ospedaletto d'Alpinolo (66), Vallata (64), Fontanarosa (63), Sant'Angelo dei Lombardi (62), Pago Vallo Lauro (62), Moschiano (61), San Potito Ultra (59), Montemarano (59), Sturno (58), Bonito (57), Capriglia Irpina (55), Venticano (55), Montefalcione (53), Manocalzati (52), Cesinali (43), Contrada (43), Prata Principato Ultra (42), Grottolella (41), Santa Paolina (37), Bagnoli Irpino (37), Candida (36), San Sossio Baronia (36), Taurano (35), Savignano Irpino (34), Santa Lucia di Serino (34), Santo Stefano del Sole (33), Caposele (33), Montecalvo Irpino (32), Carife (31), Summonte (30), Melito Irpino (30), Montefredane (29), Bisaccia (29), Pietrastornina (29), San Nicola Baronia (29), Calitri (28), Taurasi (28), Quadrelle (28), Casalbore (28), Montefusco (27), Scampitella (26), Villamaina (24), Salza Irpina (23), Pietradefusi (22), Guardia Lombardi (21), Cassano Irpino (21), Calabritto (21), Aquilonia (19), Castel Baronia (19), Torella dei Lombardi (18), Tufo (17), Sorbo Serpico (17), Torre le Nocelle (17), Zungoli (16), Villanova del Battista (15), Castelfranci (14), Vallesaccarda (14), Lapio (13), Trevico (11), Lacedonia (11), Parolise (11), Paternopoli (10), Senerchia (10), Conza della Campania (9), Sant'Andrea di Conza (9), Castelvetere sul Calore (8), Rocca San Felice (7), Morra de Sanctis (6), Greci (6), Teora (6), San Mango sul Calore (5), Sant'Angelo all'Esca (5), Torrioni (4), Andretta (4), Luogosano (4), Montaguto (3), Chianche (3), Sant'Angelo a Scala (3), Senerchia (2), Monteverde (2), Cairano (1).



