Nuovo choc per la comunità avellinese. Dopo la morte dell'anestesista della Clinica Malzoni Sergio Pascale, il Covid si porta via un altro pezzo della storia contemporanea della città e dell'Irpinia. L'altra notte è spirato Antonio Tonino Borriello. Aveva 83 anni ed era ricoverato al Moscati dal 9 novembre. Insegnante in pensione amava farsi chiamare maestro e non professore aveva formato intere generazioni di avellinesi alle scuole elementari Regina Margherita e Quinto Circolo. La sua era una didattica moderna e innovativa. Fu tra i primi a promuovere visite alla redazione de Il Mattino con i suoi alunni. Tonino Borriello era anche un appassionato di sport, soprattutto di sci: l'altopiano del Laceno una delle sue mete predilette. I funerali saranno celebrati oggi alle 15,30 nella chiesa del Rosario.

Sul fronte dei contagi, il bollettino dell'Asl indica 30 positivi su 503 tamponi. La percentuale tra casi e test crolla al 6%. I nuovi casi riguardano 1 residente ad Altavilla Irpina, 2 Ariano Irpino, 3 Avellino, 1 Casalbore, 3 Cervinara, 4 Flumeri, 1 Frigento, 2 Gesualdo, 1 Melito Irpino, 5 Mercogliano, 1 Montefusco, 1 Roccabascerana, 2 San Sossio Baronia, 1 Santa Paolina, 1 Serino e 1 Trevico. Ci sono anche due casi di ripositivizzazione a Cervinara e Roccabascerana. L'Asl ha comunicato ai sindaci Caterina Lengua e Roberto Del Grosso la positività di un uomo e una donna che erano risultati negativi al tampone di controllo effettuato nelle settimane scorse. Il report dei casi in Irpinia dallo scorso luglio, compresi guariti e decessi, è di 7.178. Avellino è 1.014, Montoro a 443, Avella a 327. Seguono Mercogliano (248), Monteforte Irpino (210), Cervinara (208), Mirabella Eclano (199), Atripalda (187), Ariano Irpino (181), Baiano (166), Solofra (166), Lauro (147), Mugnano del Cardinale (136), Grottaminarda (127), Sperone (110), Montella (90), Quindici (89), San Martino Valle Caudina (83), Pratola Serra (82), Lioni (82), Forino (80), Volturara Irpina (77), Gesualdo (77), Sirignano (73), Serino (72), Montemiletto (71), Altavilla Irpina (71), Frigento (71), Rotondi (69), Roccabascerana (61), San Potito Ultra (59), Aiello del Sabato (58), Moschiano (57), Domicella (57), Fontanarosa (55), Nusco (55), Sant'Angelo dei Lombardi (54), Pago Vallo Lauro (53),

Marzano di Nola (53), Ospedaletto d'Alpinolo (53), Sturno (51), San Michele di Serino (50), Capriglia Irpina (43), Flumeri (43), Vallata (40), Grottolella (40), Manocalzati (40), Bonito (39), Cesinali (39), Prata Principato Ultra (37), Venticano (36), Contrada (35), Taurano (34), Savignano Irpino (33), Candida (32), Santa Lucia di Serino (31), Santo Stefano del Sole (30), Montecalvo Irpino (28), Summonte (27), Montemarano (27), Taurasi (26), Bisaccia (25), Quadrelle (25), Carife (24), Montefredane (24), Calitri (24), Caposele (24), Casalbore (24), San Sossio Baronia (24), Pietrastornina (23), Chiusano San Domenico (22), Bagnoli Irpino (21), Pietradefusi (21), Salza Irpina (21), Melito Irpino (21), Guardia Lombardi (20), Villamaina (20), Cassano Irpino (19), Tufo (17), Scampitella (17), Sorbo Serpico (17), Montefalcione (17), Torella dei Lombardi (16), Aquilonia (16), Santa Paolina (15), Castelfranci (14), San Nicola Baronia (14), Villanova del Battista (13), Vallesaccarda (13), Zungoli (13), Trevico (11), Lacedonia (10), Torre le Nocelle (9), Calabritto (8), Castelvetere sul Calore (8), Parolise (8), Castel Baronia (8), Senerchia (7), Conza della Campania (7), Lapio (7), Morra de Sanctis (6), Sant'Andrea di Conza (6), Greci (6), Rocca San Felice (5), Teora (5), Montefusco (5), Torrioni (4), San Mango sul Calore (4), Paternopoli (4), Andretta (3), Sant'Angelo all'Esca (3), Luogosano (3), Montaguto (3), Chianche (2), Senerchia (2), Sant'Angelo a Scala (2), Monteverde (2).



