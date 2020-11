Il virus non dà tregua. Un'altra fiammata con 205 contagi sette vittime in Irpinia: cinque della provincia e due provenienti dal napoletano. Tremano per i contagi la città capoluogo, Ariano Irpino e il Vallo Lauro. Sono 28 per Avellino e 19 per il Tricolle, dove è spirata un'anziana del posto. Era ricoverata al Frangipane che ripiomba così nell'incubo della scorsa primavera.

Gli altri decessi, uno dopo l'altro, all'azienda Moscati. Tra cui quelli di una donna di 69 anni di Arzano (Napoli) e di una 86enne di Nola. Non c'è stato poi nulla da fare per due donne di Mungano del Cardinale: la prima una 71enne di Mugnano, che si trovava in un letto dell'area rossa (terapia intensiva) del Covid Hospital della città ospedaliera. Era arrivata al pronto soccorso di contrada Amoretta il 28 ottobre scorso. L'altra aveva 74 anni ed era in terapia intensiva dal 24 ottobre. Era invece un paziente del Landolfi di Solofra un 75enne della città della concia, finito in ospedale il 20 ottobre scorso. Ieri il dramma che ha gettato nello sconforto la comunità solofrana. Infine, l'addio ad un 88enne di Monteforte, che era arrivato al Moscati il 30 già in gravi condizioni.

LEGGI ANCHE Covid al Quirinale, positivo l'autista di Mattarella



Sul fronte dei contagi, non arrivano notizie migliori. Nel bollettino giornaliero dell'Asl sono stati registrati 205 casi su 1.900 tamponi analizzati. Questo il quadro: 19 nuovi positivi residenti nel comune di Ariano Irpino, 2 Atripalda, 28 Avellino, 2 Bagnoli Irpino, 1 Bisaccia, 1 Bonito, 5 Candida, 6 Carife, 2 Cassano Irpino, 1 Cervinara, 4 Cesinali, 1 Contrada, 2 Fontanarosa, 2 Frigento, 5 Grottaminarda, 3 Guardia Lombardi, 1 Lacedonia, 9 Lauro, 3 Lioni, 2 Manocalzati, 4 Marzano di Nola, 5 Mercogliano, 9 Mirabella Eclano, 6 Monteforte Irpino, 3 Montella, 2 Montemarano, 1 Montemiletto, 8 Montoro, 1 Ospedaletto D'Alpinolo, 5 Pago Vallo Lauro, 1 Parolise, 1 Pietradefusi, 5 Pratola Serra, 8 Quindici, 1 San Martino Valle Caudina, 1 San Michele di Serino, 3 San Potito Ultra, 4 Sant'Angelo dei Lombardi, 1 Savignano Irpino; 6 Scampitella, 5 Senerchia, 1 Sirignano, 2 Solofra, 1 Sorbo Serpico, 1 Sperone, 2 Sturno, 1 Summonte, 3 Taurano, 1 Taurasi, 1 Torella dei Lombardi, 1 Torre Le Nocelle, 3 Vallata, 3 Villamaina, 7 Volturara Irpina. Uniche note liete di una giornata da dimenticare, le guarigioni del consigliere regionale Vincenzo Alaia e del sindaco di Candida, Fausto Picone. Nei giorni scorsi ha sconfitto il virus anche il primo cittadino di Cervinara, Caterina Lengua. L'annuncio di Alaia: «Sono felice di comunicarvi che il tampone di controllo che ho eseguito è risultato negativo. Colgo l'occasione per ringraziarvi per la vostra calorosa vicinanza e per ricordarvi di prestare sempre massima attenzione alle regole».



La nuova ondata di casi di ieri porta il conto provinciale (dallo scorso luglio) compresi guariti e decessi a 2.716. Avellino sale a 382, Avella a 184, Mirabella Eclano a 161. Segue Cervinara con 129. Ancora: Baiano (95), Mercogliano (88), Montoro (78), Grottaminarda (74), Monteforte Irpino (71), Ariano Irpino (65), Solofra (62), Sperone (54), Mugnano del Cardinale (51), Atripalda (51), San Martino Valle Caudina (46), Montella (45), Frigento (44), Volturara Irpina (42), Sturno (38), Lauro (33), San Potito Ultra (33), Rotondi (32), Bonito (29), Candida (27), Marzano di Nola (26), Montemiletto (26), Quindici (26), Nusco (25), Roccabascerana (24), Flumeri (24), Serino (23), Sirignano (23), Forino (22), Ospedaletto d'Alpinolo (22), Gesualdo (20), San Michele di Serino (20), Carife (19), Venticano (18), Pratola Serra (17), Quadrelle (16), Moschiano (15), Aiello del Sabato (15), Montecalvo Irpino (15), Fontanarosa (15), Vallata (15), Cesinali (14), Lioni (14), Manocalzati (14), Montemarano (13), Sant'Angelo dei Lombardi (12), Montefredane (11), Contrada (11), Santo Stefano del Sole (9), Guardia Lombardi (9), Taurasi (9), Domicella (8), Santa Lucia di Serino (8), Pago Vallo Lauro (8), Sorbo Serpico (8), Grottolella (7), Bagnoli Irpino (7), Cassano Irpino (7), Pietradefusi (7), Scampitella (7), Villamaina (7), Capriglia Irpina (6), Salza Irpina (6), Altavilla Irpina (6), Melito Irpino (6), Taurano (6), Conza della Campania (5), Vallesaccarda (5), Calabritto (5), Calitri (5), Parolise (5), Summonte (5), Torella dei Lombardi (5), Torrioni (4), Zungoli (4), Senerchia (4), Chiusano San Domenico (4), Savignano Irpino (4), Prata Principato Ultra (4), Pietrastornina (4), Castelfranci (3), Santa Paolina (3), San Nicola Baronia (3), Bisaccia (3), Lacedonia (3), Villanova del Battista (2), Teora (2), Caposele (2), Sant'Andrea di Conza (2), Lapio (2), Rocca San Felice (2), Chianche (2), Montefusco (2), Andretta (2), Greci (2), Casalbore (2), Trevico (2), Sant'Angelo all'Esca (2), Senerchia (2), Montefalcione (2), Sant'Angelo a Scala (2), Torre le Nocelle (2), Castelvetere sul Calore (1), Aquilonia (1), Luogosano (1), Tufo (1), Castel Baronia (1), San Mango sul Calore (1), San Sossio Baronia (1).



© RIPRODUZIONE RISERVATA