L'Irpinia a quotadi Coronavirus e un altro decesso. Ora sono sei. Sale ancora in numero di contagi - ieri altri quattordici - con un crescendo tra medici e infermieri. Solo ieri si sono registrati sei professionisti positivi, tutti impegnati nel servizio del 118 del Moscati. E si registra la sesta vittima ricoverata con Covid-19.Ieri pomeriggio è spirata una donna di 80 anni di. Era ricoverata nell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Nel nosocomio di Terra di Lavoro era stata trasferita giorni addietro dal Frangipane di Ariano Irpino. La situazione è andata sempre peggiorando, fino al drammatico epilogo. Commosso il sindaco Raffaele Panzetta: «La comunità è colpita da questa perdita. Una persona speciale, dalle straordinarie qualità umane».A Livorno, invece, è venuto a mancare un ingegnere di 54 anni originario di Avellino. Si chiamavaFino a quando non è risultato positivo al Coronavirus sarebbe stato in buone condizioni. Era stato ricoverato alla fine della scorsa settimana per una polmonite. Poi il tampone, la positività al Covid-19 e l'improvviso peggioramento.Un altro choc per la provincia di Avellino che vede aumentare ancora il numero di persone contagiate. Tra i tamponi risultati positivi (in serata altri sette, altrettanti si sono avuti in mattinata) tra quelli processati ieri dai laboratori dell'ospedale, ben sei sono di operatori del 118. Tra loro un medico. Tre risiedono ad Avellino, uno a Mercogliano. Ancora uno per Sant'Angelo dei Lombardi e uno per San Michele di Serino. Sono tutti operatori in servizio al Moscati e in attività presso il 118, eccezion fatta per uno di loro in servizio per conto della Misericordia.L'infermiere di San Michele di Serino è un ex consigliere comunale. Una persona conosciutissima e assai ben voluta in paese. Ieri sera, attraverso un videomessaggio sui social network, ha voluto rassicurare sulle sue condizioni personali. Ha quindi spiegato di essersi posto in isolamento da solo già dallo scorso 10 marzo, al fine di evitare qualsiasi rischio per familiari e conoscenti. Non solo. A gran voce ha ribadito la necessità di rispettare le misure imposte dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Un appello accorato per arginare i contagi. Decine i messaggi di incoraggiamento e di apprezzamento per il coraggio che gli sono arrivati.Altri sette casi hanno riguardato residenti di Ariano Irpino, che resta la realtà provinciale più colpita. Secondo positivo adopo l'anestesista. In serata da segnalare l'invito del sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, a evitare la caccia all'untore. «Sulle chat spesso spopolano foto di contagiati è la critica di D'Alessio Niente di assolutamente vero. La caccia all'untore è diventato lo sport preferito per combattere la noia casalinga».Sono ora venticinque i comuni della provincia che registrano almeno un caso di Coronavirus. Anche l'Alta Valle del Sabato, dunque, è stata interessata. Il riepilogo generale evidenzia 99 contagiati: 52 positivi ad Ariano Irpino (compresi i tre decessi), sette per Avellino. Quattro per(con un decesso) e altrettanti per Mercogliano. Tre Venticano (con un decesso), due per Grottaminarda, Gesualdo, Villanova del Battista (con un decesso), Chiusano San Domenico, Flumeri, Lauro, Solofra, Monteforte Irpino e Melito Irpino (ma uno è domiciliato a Bonito). Ancora: un caso a Savignano Irpino, Bonito, Taurasi, Vallesaccarda, Forino, Scampitella, Montefredane, San Martino Valle Caudina e San Michele di Serino. Nei 99 risultati positivi risulta, inoltre, una persona che è residente a Bagnoli Irpino, ma vive e opera a Napoli. Al Moscati nei giorni scorsi è deceduto anche un paziente napoletano affetto da Covid-19.