Una strage che non si ferma. I primi giorni del 2021 stanno facendo registrare ancora decessi per Covid. Il virus maledetto ieri si è portato via anche l'imprenditore avellinese con la passione per la politica, Francesco Passariello. Avrebbe compiuto 62 anni a marzo.

Un volto noto in città e in provincia, ma anche fuori regione. La sua azienda Gener Service è conosciuta in tutta la penisola. È spirato all'ospedale Moscati. Era stato ricoverato in Terapia Sub-Intensiva il 22 dicembre e il 26 si era reso necessario il trasferimento in Terapia Intensiva. Fratello dell'ex consigliere regionale Luciano, aveva deciso di candidarsi con il centrodestra al consiglio provinciale nel 2009. Nel 2013 fece altrettanto, con lo stesso schieramento, per la corsa al Comune di Avellino. Nel 2016 fu premiato nell'ambito della manifestazione Imprenditori dell'anno, insieme ad altri pochi colleghi italiani. Lavoratore infaticabile, amava l'Irpinia, nonostante le sue origini partenopee. La scomparsa di Francesco Passariello ha destato sconcerto e dolore.

Sempre ieri al Moscati, ha cessato di battere il cuore di un 70enne di Sperone, che era ricoverato dal 19 novembre scorso. A lutto anche Calitri. In quel di Genzano di Roma, dove risiedeva da anni, è morto per il Covid il medico Eduardo Ferri, di 67 anni. Era direttore del reparto psichiatrico del Nuovo Ospedale dei Castelli. «Ciao Eduardo. Tutta la comunità calitrana ti ringrazia per l'operato da medico e da politico», il messaggio su Facebook del sindaco di Calitri, Michele Di Maio.



Da inizio pandemia si contano 206 decessi per Coronavirus in Irpinia. Ieri, intanto, altri 44 nuovi casi segnalati dall'Asl su 444 tamponi analizzati. L'indice di positività scende al 5,4%, rispetto alle 24 ore precedenti quando si attestava al 6,5%. E c'è un altro amministratore del territorio costretto a fare i conti con il virus. Si tratta dell'assessore del Comune di Contrada, Gabriella Testa, che ha voluto comunicare su Facebook la sua situazione.

Sono dunque 24 i nuovi contagi. Così nel dettaglio: 3 ad Aiello del Sabato, 1 ad Altavilla Irpina, 2 ad Avella, 2 ad Avellino, 1 a Frigento, 1 a Grottaminarda, 1 a Manocalzati, 4 a Montemiletto, 6 a Nusco, 1 a Pratola Serra, 2 a Venticano. Il bilancio della seconda ondata, con guariti e decessi, riporta 8.861 casi: Avellino (1.195 contagi), Montoro (521), Avella (347), Mercogliano (281), Ariano Irpino (260), Monteforte Irpino (251), Mirabella Eclano (223), Cervinara (223), Atripalda (200), Solofra (191), Baiano (170), Grottaminarda (157), Lauro (152), Mugnano del Cardinale (143), Sperone (118), Montella (111), Montemiletto (103), Altavilla Irpina (101), Pratola Serra (95), Quindici (93), Gesualdo (93), Lioni (91), San Martino Valle Caudina (88), Forino (86), Nusco (86), Rotondi (82), Frigento (82), Sirignano (80), Volturara Irpina (79), Serino (78), Roccabascerana (70), Aiello del Sabato (69), Domicella (64), Fontanarosa (62), Ospedaletto d'Alpinolo (61), Serino (60), Sant'Angelo dei Lombardi (60), San Potito Ultra (59), Pago Vallo Lauro (59), Moschiano (58), Bonito (57), Marzano di Nola (56), San Michele di Serino (56), Sturno (55), Vallata (55), Capriglia Irpina (52), Manocalzati (51), Venticano (51), Flumeri (50), Montefalcione (45), Cesinali (43), Montemarano (42), Grottolella (41), Contrada (41), Prata Principato Ultra (40), Santa Paolina (37), Candida (36), Taurano (35), Savignano Irpino (34), Chiusano San Domenico (34), Santa Lucia di Serino (33), Santo Stefano del Sole (33), Montecalvo Irpino (31), San Sossio Baronia (31), Summonte (30), Montefredane (28), Calitri (28), Taurasi (28), Bisaccia (28), Casalbore (27), Quadrelle (27), Melito Irpino (26), Pietrastornina (26), Carife (26), Caposele (25), Montefusco (25), Scampitella (25), Villamaina (24), Salza Irpina (23), San Nicola Baronia (23), Bagnoli Irpino (22), Pietradefusi (22), Guardia Lombardi (21), Cassano Irpino (19), Torella dei Lombardi (18), Tufo (17), Sorbo Serpico (17), Aquilonia (17), Zungoli (16), Torre le Nocelle (16), Villanova del Battista (15), Castelfranci (14), Vallesaccarda (14), Calabritto (14), Lapio (13), Castel Baronia (13), Trevico (11), Lacedonia (11), Paternopoli (10), Parolise (9), Senerchia (9), Conza della Campania (9), Castelvetere sul Calore (8), Sant'Andrea di Conza (7), Morra de Sanctis (6), Greci (6), Teora (6), Rocca San Felice (6), Torrioni (4), San Mango sul Calore (4), Andretta (4), Luogosano (4), Sant'Angelo all'Esca (3), Montaguto (3), Chianche (3), Sant'Angelo a Scala (3), Senerchia (2), Monteverde (2).



