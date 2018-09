CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 1 Settembre 2018, 12:00

CASTEL DEL LAGO - Aveva da poco avviato il turno di guardia notturno quando ha scorto due sagome, con una tanica di benzina in mano, che armeggiavano vicino al cancello che recinta il cantiere a ridosso della Napoli-Bari e del raccordo autostradale Castel del Lago-Benevento, cantiere impegnato da alcune settimane nei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del viadotto dell' Anas che attraversa la A16 sul confine tra Sannio e Irpinia.Il vigilante privato, ingaggiato dall'impresa di Cancello-Arnone, nel casertano, che si è aggiudicata i lavori, per niente intimorito da quelle presenze ha intimato l'alt ai due che stavano tentando di forzare la serratura per entrare nel perimetro del cantiere dove sono parcheggiati alcuni mezzi meccanici.Sono state le urla del guardiano, sbucato nel buio, a sorprenderli e forse a scoraggiarli dall'intento criminale di cospargere di benzina l'area mandando così all'aria il piano delinquenziale.I malviventi si sono allora dileguati, a piedi, facendo molto presto perdere ogni traccia tranne quelle del liquido infiammabile in parte versato all'ingresso del perimetro del cantiere delimitato con la rete arancione.