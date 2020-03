«Dichiarare il dissesto sarebbe troppo facile, ma danneggerebbe città e cittadini. L'amministrazione invece intende pedalare, assumendosi la responsabilità del fare, e in otto anni porterà Avellino fuori dalla palude».

L'assessore al Bilancio di Piazza del Popolo, Vincenzo Cuzzola, si dice convinto: il Comune riuscirà a rispondere alle prescrizioni imposte dal Viminale ed a scacciare in pochi anni lo spettro del fallimento. Le ottimistiche previsioni dell'assessore, per la verità, cozzano con la moltitudine di adempimenti al limite del possibile che il Ministero dell'Interno ha richiesto formalmente l'altro giorno, certificando di fatto che il piano di riequilibrio della massa passiva del Comune è tutt'altro che pronto e che la sua approvazione è ben lontana.

Ma Cuzzola si concentra sugli aspetti positivi contenuti in quella corposa documentazione, sicuro che in meno di 30 giorni il settore Finanze risponderà a tutti i quesiti. «Il Ministero, in effetti, formula alcune richieste sostanziali ed altre formali. Le prime - spiega - sono volte a definire la corretta quantificazione della massa passiva, per stabilire la corretta durata del piano e la sostenibilità dello stesso; le seconde sono volte, invece, alla richiesta di ulteriore documentazione, per il necessario approfondimento istruttorio». Ma quanto è davvero indebitato il Comune? Cuzzola la mette così: «Innanzitutto, il Ministero conferma esplicitamente quanto da me sempre sostenuto. La vera massa passiva è data dai debiti fuori bilancio, 13,2 milioni di euro, e dal disavanzo, 5,5 milioni. Le voci per le passività potenziali, 5,5 milioni e per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, 20,350 milioni, che pure devono essere tenute in considerazione per ricostituire l'equilibrio strutturale, non sono da considerare massa passiva». A differenza di ciò che sostiene l'opposizione, in definitiva, l'assessore al Bilancio sottolinea che «il Ministero considera quale importo complessivo da ripianare la cifra di 18,7 milioni, mentre il resto è da stanziare, come peraltro fatto dal Comune di Avellino, nelle annualità successive». Se questi sono i numeri che veramente rilevano, perché «nemmeno la restituzione del Fondo di Rotazione, 16 milioni in dieci anni, viene, correttamente, considerata Massa Passiva», ancorché Cuzzola ritiene che il Comune abbia dimostrato di poterla coprire in 10 anni, rideterminando la durata del piano di riequilibrio, si passerebbe «da quindici anni a dieci». In più Cuzzola, rispondendo al consigliere d'opposizione Dino Preziosi, sostiene che l'utilizzo in passato del fondo di anticipazione liquidità non debba tradursi in un aumento del disavanzo, «perché la questione è stata risolta col Decreto Milleproroghe».

Non solo. Il Comune, sempre secondo l'assessore, può fare di meglio: «Basta guardare gli atti, se la memoria non ci aiuta, per constatare come la durata della manovra, da noi, è stata spalmata su 8 anni, salvo la restituzione dei 16 milioni, prevista, come per legge, in 10». In realtà, la parte più complicata delle prescrizioni inviate dal Ministero sembra riguardare soprattutto l'esorbitante numero di chiarimenti che, attraverso apposite relazioni dei dirigenti, vengono richiesti in un lasso temporale assolutamente striminzito. Dai diversi project financing dell'ente, al piano delle alienazioni patrimoniali, dalla spending review interna alle incognite che riguardano la gestione delle partecipate. Qui, però, l'assessore non fornisce alcun tipo di chiarimento nel dettaglio. «Certo - ammette - si tratta di una mole non indifferente di documenti da produrre. Del resto, stiamo parlando del piano di un Comune capoluogo di provincia». Il succo del discorso, però, è che l'assessore è convinto che l'ente ne uscirà indenne. Dunque, non ci sarebbe alcun rischio default.

Il Ministero, però, ha già chiarito che se le carte non saranno prodotte per tempo, l'istruttoria avverrà sulla base del piano già presentato e ritenuto insufficiente. Il che vuol dire che il settore Finanze, nelle prossime 4 settimane, sarà chiamato ad un lavoro straordinario. Senza dimenticare che, sempre in questi giorni, gli uffici dovranno licenziare pure il Bilancio di previsione. L'importantissimo documento contabile va approvato entro il 31 marzo.

