La maggioranza fa harakiri e stecca clamorosamente l'appuntamento in aula con l'approvazione della delibera per la nuova società dei rifiuti del Comune di Avellino.

Assente in blocco venerdì, la compagine civica del sindaco Festa si è presentata ieri, in seconda convocazione, con soli 10 consiglieri, compreso il presidente dell'assise Ugo Maggio, a fronte degli 11 minimi. Così, visto che la presenza del sindaco non vale per la costituzione del quorum utile all'insediamento, tutti a casa e se ne riparlerà necessariamente questo l'obiettivo dell'amministrazione in una seduta tutta da riconvocare, sul filo del cenone della vigilia di Natale.

Rinviati pure il regolamento per l'evasione tributaria e la stretta sul commercio, e l'attesa informativa del sindaco sui concorsi. Il dato politico è rilevante. Al di là delle assenze per ragioni di salute già preventivate, come quella del capogruppo di Davvero, Elia De Simone, o della leader leghista, Monica Spiezia, alcuni ritardi molto «sospetti» infiammano il dibattito sulla tenuta della maggioranza. Non tanto quello del consigliere di Viva la Libertà, Giovanni Cucciniello, che risulta un fedelissimo del sindaco. Quanto le defezioni dell'intero blocco dagostiniano del gruppo Vera Avellino, che si aggiungono a quelle di due esponenti su quattro del gruppo petittiano Ora, Mirko Petrozziello e Francesca De Vito. Solo la sera prima, forse per allontanare le voci insistenti di un possibile raffreddamento dei rapporti, il sindaco Gianluca Festa, e l'imprenditore e patron dell'Avellino calcio, Angelo D'Agostino, avevano festeggiato insieme, con tanto di foto, al Belsito hotel. Ma il giorno seguente, a Piazza del Popolo, gli invitati erano i dagostiniani Melillo, Medugno e D'Aliasi. E non si sono presentati.

Se l'ultima dei tre così è stato detto sarebbe malata, i primi due consiglieri ex Pd, ben più esperti, hanno invece sostenuto di essere incappati in intoppi vari che li hanno condotti in aula solo pochi minuti, se non secondi, dopo l'ultima chiama del presidente Maggio. «Il motivo della nostra mancata partecipazione - assicura il capogruppo, Gerardo Melillo - non ha nulla di politico, è stato un fatto meramente casuale. Io sono arrivato con due minuti di ritardo perché bloccato da un furgone a Largo Ferriera. E benché mi sia dannato l'anima per fare in tempo, non ce l'ho fatta. Ma non c'è alcun tipo di frizione politica nel nostro gruppo», ribadisce.

Resta però l'equivoco del ruolo di D'Agostino in Forza Italia, che sembra stridere con una compagine in cui quasi tutti gli esponenti hanno una storia di centrosinistra. Melillo, però, smorza: «Noi facciamo parte di un gruppo che si è candidato col sindaco Festa, in una coalizione civica, e tali siamo. Non abbiamo ancora alcuna tessera di partito in tasca, poi per il futuro si vedrà».

Costretto ancora una volta agli straordinari per ricalendarizzare il fitto ordine del giorno, il presidente Maggio, però, punge gli assenti: «All'istante non si è arrivati ad 11 rileva Poi, dopo un minuto, ne avremmo avuti anche 14. Alcuni sono arrivati effettivamente con millesimi di secondo di ritardo. Evidentemente, ci sono stati degli intoppi per qualcuno che non è riuscito a raggiungere in tempi rapidi il Comune. Cosa che sono riuscito a fare io - sottolinea - pur avendo lavorato di notte». Che significa? «Questo - dice Maggio - lo si può interpretare in tanti modi, ma le interpretazioni le lasciamo a chi ne abbia voglia, alla stampa e all'opposizione. Io devo riconvocare in tempi rapidi il Consiglio, perché la città ha bisogno i queste pratiche».

Ed ecco poi l'affondo vero del presidente del consiglio comunale: «Ogni singolo consigliere può fare il mea culpa o le sue valutazioni, e si capirà quanto abbia interesse per la città e quanto non ne abbia. Immagino che, alle prossime elezioni, i cittadini potrebbero ricordarsene. Ma mi pare di capire che alla fine - evidenzia Maggio - l'interesse assoluto per i cittadini che l'abbiano in pochi. Noi, comunque, faremo i salti mortali per pagare i debiti fuori bilancio entro fine anno e avvicinare l'uscita dal pre-dissesto. Le festività natalizie, per me, non rappresentano un limite».