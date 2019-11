Scatta il Daspo alla rom. Gli agenti della polizia municipale di Avellino, guidati dal colonnello Michele Arvonio, impegnati nei servizi di vigilanza predisposti per il contrasto alla microcriminalità sono intervenuti su segnalazione di cittadini nella centralissima in via Mancini.



Qui, una rom di 20 anni, alquanto molesta chiedeva anche attraverso un atteggiamento minaccioso soldi ai passanti. La ragazza è stata indentificata e a suo carico è stato emesso un Daspo. L’ordine di allontanamento dal territorio comunale segue altri provvedimenti del genere adottati nei confronti di parcheggiatori abusivi. © RIPRODUZIONE RISERVATA