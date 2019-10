Sabato 19 Ottobre 2019, 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Falsità materiale commessa da privato: è questo il reato di cui dovranno rispondere due persone del mandamento baianese, denunciate dai carabinieri della compagnia di Baiano.I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri a Baiano: la pattuglia dell’aliquota radiomobile era impegnata in un servizio ad alto impatto, disposto dal comando provinciale di Avellino al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando all’occhio dei carabinieri non è passata inosservata un’autovettura sprovvista di targa anteriore e posteriore, sulla quale era stata apposta la copia illegalmente riprodotta di una targa di prova.Intimato l’alt, i carabinieri hanno proceduto al controllo, accertando che la targa di prova originale era di un’impresa edile e che quell’autovettura (peraltro priva di copertura assicurativa) era stata acquistata all’estero e mai immatricolata in Italia.Alla luce delle evidenze emerse, per il conducente dell’auto e il titolare della citata impresa è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.Sottoposti a sequestro sia il veicolo che la targa artefatta.