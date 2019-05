Sabato 18 Maggio 2019, 13:23

Un ventenne di Montoro Inferiore è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Montoro Inferiore dopo essere stato fermato alla guida di un’auto con due pezzi di hashish occultati in un pacchetto di sigarette e in una bustina per fazzoletti nel portaoggetti.Una volta a casa, nella sua camera da letto, i militari hanno rinvenuto e sequestrato due pasticche di ecstasy.