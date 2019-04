Domenica 7 Aprile 2019, 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’ambito del piano di azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti, i carabinieri della stazione di Chiusano San Domenico hanno denunciato un imprenditore edile ritenuto responsabile di abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti, combustione illecita di rifiuti e getto pericoloso di cose.Le verifiche, effettuate unitamente ai carabinieri forestali della stazione di Volturata Irpina, permettevano di accertare che l'uomo aveva accumulato rifiuti di vario genere derivanti dalla propria attività lavorativa (infissi in legno, pannelli termoisolanti in cartone pressato e materiale di vario genere) e, al fine di smaltirli, gli aveva dato fuoco, provocando così una vistosa e maleodorante colonna di fumo.