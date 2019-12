Scatta la denuncia per due uomini di Senerchia, in provincia di Avellino, trovati in possesso di armi e munizioni detenute illegalmente. Uno dei due ha omesso di denunciare il possesso di una pistola calibro 32 risalente alla prima guerra mondiale. Mentre il secondo deteneva dieci cartucce a palla calibro 38 special. Entrambi dovranno rispondere di possesso illegale, mentre pistola e munizioni sono state sequestrate. © RIPRODUZIONE RISERVATA