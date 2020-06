Aggressione con calci e pugni ai danni di tre agenti della Polizia Penitenziaria nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi da parte di un detenuto con problemi psichiatrici. Lo rende noto l'Uspp. I poliziotti sono finiti in ospedale per farsi medicare contusioni a mani, braccia, gomiti, gambe e graffi sul volto. «Mancano provvedimenti tesi a contrastare questi episodi, - dice il delegato campano dell'Uspp Maurizio Repola - e le violenze in carcere continuano».

Il segretario regionale dell'Uspp, Ciro Auricchio, chiede una riflessione sul trattamento di questa tipologia di detenuti: «A seguito del superamento degli OPG - sottolinea - questi detenuti dovrebbero essere presi in carico esclusivamente dalla sanità regionale. Invece rimangono in carcere e, con i pochi strumenti a disposizione, gravano sull'operato della Penitenziaria. A causa della carenza di organico si riesce solo con fatica a far fronte a questi episodi. L'Uspp è vicina alle vittime di questa aggressione».

