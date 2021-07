Avellino, il dg del Moscati minacciato: «Ma io non mi lascio intimidire»

Un messaggio intimidatorio è stato fatto pervenire al direttore generale dell'Azienda ospedaliera «San Giuseppe Moscati» di Avellino. Lo rende noto lo stesso manager Renato Pizzuti, che esprime «con decisione e determinazione una forte condanna e un grande rammarico soprattutto per le modalità» attraverso le quali è stato minacciato.

Pizzuti ribadisce, così come dichiarato alle forze dell'ordine, di «non riuscire a comprendere le ragioni che abbiano potuto spingere qualcuno a compiere una tale azione. Nell'attesa che l'attività investigativa avviata dalla Polizia di Stato possa restituire elementi utili a individuare l'autore del gesto - si legge in una nota - il direttore generale evidenzia che quanto accaduto non comprometterà in alcun modo la sua attività manageriale, che continuerà a svolgere con serietà, concretezza, coerenza e trasparenza».