Giovedì 23 Maggio 2019, 12:00

«Gli stessi che si sono arricchiti in questa terra sono pronti a riprendersi il potere. Dobbiamo fermarli».Il vice premier Luigi Di Maio, in occasione della chiusura di campagna elettorale del candidato sindaco del Movimento Fernando Picariello, dal palco di via Matteotti, lancia la volata ai 5 Stelle. A circa 12 mesi dal comizio, che aveva trascinato l'ex sindaco Vincenzo Ciampi prima al ballottaggio e poi alla vittoria, il leader nazionale dei pentastellati, ancora una volta, pur non facendo nomi, se la prende con «la vecchia politica».Il suo appello, in questo frangente, però, si rivolge alle imprese: «L'Irpinia è terra di imprenditori onesti che hanno portato il made in Italy nel mondo. La provincia ha tante eccellenze, soprattutto nel campo enogastronomico. Le persone che meritano non saranno più scavalcate, così come non ci sarà più concorrenza sleale. Questa è una delle ragioni per cui bisogna sostenerci ancora».